釐清有無違法兼課   監委本周約詢管中閔

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台大校長遴選爭議未解，台大提出訴願，教育部長葉俊榮今（1）日表示已送出答辯書，希望台大遴委會開會重新投票補正程序。同一時間，管中閔至今尚未回覆監委是否如期接受約詢，助釐清有無違法兼課情形。

監院日前也已發函約詢台大校長當選人管中閔10月5日說明擔任公職期間是否有違法兼職授課情形，但管中閔至今尚未回覆是否如期接受約詢。

監院人士向國內其它媒體透露，監委王幼玲、蔡崇義是要調查管中閔任職政務委員、國發會主委等公職期間，是否有違法兼課情形，包括是否曾在國內公立大學兼課、講課。由於管中閔目前不具公職身分，監院人士坦言，管中閔如果10月5日不到監院接受約詢，確實也無法可罰。

監院人士表示，調查發現管中閔在擔任政務官時，曾在台灣多所大學兼課，也因此已發函多所國內公立大學了解相關情形，包括管中閔在校兼課、演講的時數與收取費用；此外，管中閔曾參與台大進行產學合作案，監院也已發函相關金融單位進行了解。

中央社報導，教育部長葉俊榮今天在立法院教育文化委員會受訪時表示，教育部5月行文台大要求重啟遴選，但從何開始不夠明確，他與遴選委員和各界溝通後，將重啟遴選訂為遴委會最後一次開會重新投票，讓整件事具體可行，不管遴委會有何態度，他都希望遴委會獨立行使職權，多做實質討論。

對於行政院訴願會提出的10月3日答辯書期限，葉俊榮表示，教育部5月做出行政處分的立場很清楚，答辯書也已送出去，之後還是有司法程序，教育部尊重司法，但要為高教著力、共同承擔。