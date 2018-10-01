金馬獎完整入圍名單公布　最佳新進演員獎項台演員包辦

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）第55屆金馬獎入圍名單今（1）日公布，「最佳劇情長片」入圍的有台灣《誰先愛上他的》、中國《影》、《我不是藥神》、《地球最後的夜晚》、《大象席地而坐》；「最佳導演」入圍皆為中國籍導演，包括張藝謀、畢贛、姜文、萬瑪才旦、婁燁。

今年總計667部影片（劇情長片228部、動畫長片8部、紀錄片99部、劇情短片266部、動畫短片66部）報名角逐，數量再創新高。1日入圍記者會由曾獲金馬獎最佳新演員的李千娜及上屆獲得提名的蔡凡熙共同揭曉。

入圍名單則由11位複選評審選出，經歷8小時的馬拉松會議，以討論、投票方式選出入圍名單。頒獎典禮將於11月17日在台北國父紀念館舉行，所有入圍影片皆會在11月8日展開的金馬影展放映。

「最佳男主角」入圍名單，包括《暴雪將至》的段奕宏、《誰先愛上他的》邱澤、《影》鄧超、《我不是藥神》徐崢、《大象席地而坐》彭昱暢。「最佳女主角」入圍名單，包括《誰先愛上他的》謝盈萱、《影》孫儷、《江湖兒女》趙濤、《三夫》曾美慧孜、《你好，之華》周迅。

「最佳新進演員」獎項則皆由台灣演員入圍，包括《誰先愛上他的》的黃聖球、《幸福城市》謝章穎、《角頭2：王者再起》張再興、《只有大海知道》鍾家駿、《范保德》傅孟柏。

其它獎項「最佳紀錄片」、「最佳動畫長／短片」、「最佳劇情短片」、「最佳男／女配角」、「最佳新導演」、「最佳原著劇本」及最佳美術、造型、動作設計、原創電影音樂等等入圍名單請見台北金馬影展網站。

針對最佳導演獎入圍狀況，金馬執委會執行長聞天祥說明，今年戰況激烈，幾乎所有中國的大導、新銳導演都來參與。

談到台灣《誰先愛上他的》入圍多個獎項，聞天祥指該片「笑淚交織，碰觸到社會極度敏感，卻又正視擁抱的議題。」

另外，今年的「特別貢獻獎」由台灣資深剪接師廖慶松拿下；「年度台灣傑出電影工作者」得主為劉三郎。相關報導：實至名歸！大師廖慶松獲特別貢獻獎

金馬執委會執行長聞天祥在1日公布名單記者會上指出，劉三郎是台灣資深的跟焦師，他把跟焦工作做到兼具技術與藝術的境界，要讓鏡頭的焦段變化，如同眼球般靈活是非常困難的挑戰，他今年在《小美》、《引爆點》、《幸福城市》等片，都展現了他精湛的實力。

金馬電影學院今（2018）年邁入第十年，金馬特別攜手HTC虛擬實境內 容中心，邀請金馬電影學院創辦者導演侯孝賢，與本屆金馬獎特別貢獻獎得主廖 慶松擔綱監製，由五位出身金馬電影學院的傑出新銳導演，以國際級製作規格共同創作五部 VR虛擬實境短片，拍攝地點遍及台北、吉隆坡、沙巴、常州，結合 HTC VR全製程，包括360度全景拍攝等；總片長預計一個半小時，將於11月金馬影展舉辦世界首映。相關報導：金馬大玩VR科技拍電影 侯孝賢：菜市場很好拍

入圍最佳劇情長片的預告片：