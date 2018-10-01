研究免疫療法抗癌 美日兩學者共享諾貝爾醫學獎

（中央社斯德哥爾摩1日綜合外電報導）美國免疫學家艾利森和日本免疫學家本庶佑今天榮獲諾貝爾醫學獎，以表彰他們對研究免疫療法抗癌的突破發現。他們兩人也都是唐獎首屆生技醫藥獎得主。

瑞典卡洛林斯卡研究所（Karolinska Institute）的諾貝爾大會在聲明中表示：「艾利森（James P. Allison）和本庶佑（Tasuku Honjo）向我們展示，抑制免疫系統踩煞車的不同策略可以用在治療癌症。」諾貝爾獎獎金達900萬瑞典克朗（約新台幣3087萬元）。

德克薩斯州大學（University of Texas）安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）教授艾利森研究發現，免疫系統中有種蛋白質的功能就如煞車一般，如果能放掉煞車，就有可能釋放免疫細胞攻擊腫瘤。

艾利森2015年受訪時曾表示，投入癌症研究一大原因來自親人的離世。艾利森的母親在他11歲時死於癌症，哥哥58歲時死於攝護腺癌。「他們都死得太早，死得太痛苦，他們都經歷了很痛苦的癌症治療過程。」

艾利森說，既然免疫系統可以自己對抗疾病，為什麼不能用免疫系統來對抗癌細胞。於是，他投入30多年的心力，不斷走出舒適圈，到奧斯汀、柏克萊、史丹佛等大學做研究，為了讓免疫療法發揮更大的影響力，更到紐約史隆凱特琳癌症中心取經。

免疫治療提供新的可能，艾利森說，化療或標靶藥物的問題在於腫瘤不穩定，免疫系統本身可以消除腫瘤且有記憶力，在基因突變的過程中，T細胞能偵測到這些突變的產物。另外，免疫系統具有適應力，只要知道如何調節免疫機制，就可發揮強大的力量。

談到堅持下去的動力，艾利森表示，第一是因為好奇心，第二是因為真的很想要比別人先知道、先發現。他喜歡當第一個「我弄懂了！」的人。接下來他會想，他很幸運可以發現這些新事物，應該怎麼去運用這發現去治療疾病、幫助他人。

本庶佑自1984年在京都大學任教迄今。根據諾貝爾獎官方推特介紹，本庶佑發現一種免疫細胞蛋白質，並揭開藉由不同作用機轉，這種蛋白質也可以扮演剎車。以本庶佑的發現為基礎的療法證明在治療癌症方面有驚人的效果。

本庶佑是21世紀免疫醫學的先鋒，開創了日本的基因研究，於1992年發現關鍵免疫因子PD-1，歷經20多年的堅持與努力，找到最新的癌症治療方法「免疫療法」，治癒無數癌症病患。

2013年癌症免疫療法登上美國「科學」（Science）期刊封面，獲選為當年度科學突破之最。除了在生技醫藥上的成就，本庶佑也是位充滿哲學思想的科學家，他欣賞中國道家「渾沌」的概念，藉以思考天地宇宙，發現無限的可能。

本庶佑是開創日本基因研究的先驅，獲得日本學士院、美國國家科學院外籍院士等榮耀，是2012年德國醫學最高獎羅伯‧柯霍獎的「柯霍獎」得主，2013年獲得日本文化勳章，2014被遴選為唐獎第一屆生技醫藥獎得獎人。

（譯者：陳昱婷、劉淑琴/核稿：林治平）1071001