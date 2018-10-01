百年老茄冬樹生態如職場　21種附生植物既競爭也合作

（台灣英文新聞／宇妍 採訪綜合報導）一棵老樹，絕對不只代表一個生命。砍掉一棵樹，所破壞的也不僅只是一棵樹，很可能是一整個生態世界。

農委會林業試驗所副研究員傅春旭博士，在進行106年科技計畫時，參與會勘了一棵位在花蓮豐濱鄉「翠谷」福德宮旁的老茄冬樹。

這棵老茄苳樹的年齡約150歲。民國51年4月15日，花蓮縣台11甲線開工時，在10.5公里處有一棵老茄苳，當年樹齡約110歲。因為老茄冬樹擋到了預定道路，開挖都不順利。道班楊良坤先生對這棵樹產生了特殊感情，還為它奔走請願，最後終於留下老茄苳，更蓋了一座翠谷福德宮。

圖片來源:傅春旭研究室

民國54年5月通車的台11甲線，從光復鄉到豐濱鄉全長19.2公里，又稱光豐公路。翠谷福德宮多年來，也成為光豐公路上休憩的好去處。

今(2018)年7月24日會勘時，當地熱心人士表示，10年前曾將老樹的附生植物清除，沒想到10年後又長出來，因此希望研究人員這次除了留下老樹上美麗的蘭花，其他附生植物都要清除。

但會勘後由於管理人員與研究人員雙方意見不同，經協調後終於達成共識，管理人員願接受傅春旭博士的專業建議。也就是:​

(一) 生育地改善—花蓮縣府配合進行破除水泥鋪面，改用通氣排水的鋪面​。

(二) 進行老樹樹冠層內生物多樣性的研究​。

圖片來源:傅春旭研究室

為了了解10年的過程中，有多少種植物遷居到老樹的樹冠層中。研究人員利用吊車與人員攀爬方式，進行附生植物的清除作業。

但這樣一來，蘭花也要清掉，和其他植物一樣進行秤重。由於傅春旭本身專長是病蟲害，因此商請教植物分類、專長以蕨類為主的黃曜謀博士一起幫忙。

附生植物清除後，用卡車送往吉安鄉一處農舍進行清理分類，只保留有活性的植物全株，秤重後加以記錄（如下圖)，然後再依照其種類，查詢該附生植物的功用或其他利用價值。

圖片來源:傅春旭研究室

經過整理後，傅春旭和黃曜謀兩位博士共發現21種生物，包括有美白作用的水龍骨。這21種植物各有其功用，此外樹冠層中還有許多其他生物，包括蜥蜴、蛞蝓、蝸牛、蛾類、螞蟻及蜂類等（如下圖) 。

圖片來源:傅春旭研究室

圖片來源:傅春旭研究室

傅春旭指出，以功用來說，這21種附生植物的功能，可簡單分為:

(一) 藥用或藥妝功能—例如杯狀蓋骨碎補、天門冬、台灣水龍骨、異葉卷柏、風不動、星蕨、崖薑蕨等

(二) 食用—南洋山蘇花、台灣山蘇花、長葉腎蕨及毛葉腎蕨

(三) 具觀賞價值的: 毬蘭、椒草、星蕨、帶狀瓶爾小草、棲葉石葦、大腳筒蘭、長葉腎蕨、毛葉腎蕨等

(四) 作為其他物種的食物

(五) 調節環境功能

這項研究證實，老樹是重要的生態島嶼。而且研究人員發現老樹的生態，其實和人類的職場有相似之處。附生的植物彼此競爭有限的空間、陽光、水分等資源，但根部卻在生態圈之內緊緊相連（如下圖)，是一種既競爭又合作的關係。

圖片來源:傅春旭研究室