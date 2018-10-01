新北海洋教育成果亮眼 多國學者跨海取經

新北市政府教育局於今(1)日起，一連3天在國立臺灣海洋大學及萬里區辦理「107年度全國海洋教育成果觀摩暨國際研討會議」，集結各直轄市、縣(市)海洋資源中心及特色學校展出年度海洋教育推動成效、辦理海洋教育推動的經驗分享，會議吸引美國、澳洲、日本、菲律賓、香港、中國、印度等多國學者與會，會議期間另舉辦「第一屆臺灣海洋教育者論壇」及「環太平洋海洋教育者網絡（IPMEN）國際研討會」，希望藉由「共構海洋教育發展體系」為主軸，以增進海洋教育專業知能。

本次活動第一天安排海洋教育者論壇與日本高校海洋教育互動式海報與海洋繪本交流活動，透過國內外學者的交流分享，讓與會人員看見臺灣海洋教育的推動現況；第二天安排各縣市推動海洋教育的成果觀摩、ORID交流活動，提升各縣市海洋教育者之專業；第三天則協同萬里區公所及萬里區所有學校，帶領所有與會者進行實地踏查，以激發與會人員投入海洋教育、善用海洋保護區的教育價值，以培育更多優秀的海洋教育者，並落實日益迫切的海洋教育工作。

教育局副局長蔣偉民表示，海洋教育是十二年國教重大議題之一，新北市擁有全國最豐富美麗的海岸地質生態，並由34所海洋教育藍星學校策略聯盟，共同推動學校特色海洋課程、水域運動體驗、淨灘保育、海洋知識大考驗等多元海洋教育活動，提供給師生親近海洋機會，進而知海、愛海、喚起海洋保育的行動。

萬里區公所謝文祥區長也表示，這次活動特別讓大家品嚐遠近馳名的「萬里蟹」，更安排夜訪維納斯海岸、聆聽北海傳奇故事-「金包里二媽回娘家」，結合食漁教育及海洋文化，歡迎國際貴賓和各縣市夥伴，來一趟風情萬種的北海岸知性之旅。





▲照片由新北市政府提供