截止至9月28日櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年9月28日累積開戶數為15,789,870戶，較9月21日累積開戶數15,760,294戶，增加29,576戶，增幅約0.19%。另本年9月28日現股當日沖銷累積開戶數為1,626,627戶，較9月21日現股當日沖銷累積開戶數1,625,025戶，增加1,602戶，增幅約0.1%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年9月28日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,257戶較9月21日開戶數174,216戶，增加41戶，增幅約0.02%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至9月28日止日均值為355.42億元，總成交金額為64,686.00億元，其中盤後定價交易金額為206.98億元。另本年度截至9月28日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.54%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.59%。

(二)本年度興櫃股票截至9月28日均值為11.12億元，總成交金額為2,024.54億元。

四、本年度上櫃股票截至9月28日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計574家，較上週(截至9月21日止)得為信用交易家數572家，增加2家。

(二)融資餘額為590.12億元，較上週(截至9月21日止)融資餘額587.70元，增加2.42億元，增幅約0.41%。

(三)融券餘額為122,044張，較上週(截至9月21日止)融券餘額123,392張，減少1,348張，減少約1.09%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.77%，較上週(截至9月21日止)之比例14.82%，減少0.05%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.62%，較上週(截至9月21日止)之比例0.63%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至9月28日止，累計營業天數184日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆5,837.23億元，較上週減少600億元。

(二)普通公司債已上櫃計99家539期，發行餘額為1兆8,190.83億元，較上週減少37億元。

(三)轉換公司債已上櫃計167家201期，發行餘額為1,267.59億元，較上週減少0.34億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計34家344期，發行餘額為9,143.81億元，較上週減少149.7億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為42.46億元，較上週減少1.58億元。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計576期約1,579.54億美元，較上週增加3.81億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為36兆5,961.87億元，日均值為1,988.92億元，包含：

1.買賣斷交易4兆7,291.67億元，日均值為257.02億元，佔總成交金額比例為12.92%，其中：

等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆2,909.95億元，佔買賣斷成交金額比率為69.59%。

營業處所買賣斷成交金額為1兆4,381.72億元，佔買賣斷成交金額比率為30.41%（包含政府債券6,732.03億元，日均值為36.59億元；普通公司債6,265.76億元，日均值為34.05億元；金融債券1,257.98億元，日均值為6.84億元；外國債券125.94億元，日均值為0.68億元）。

2.附條件交易31兆8,670.20億元，日均值為1,731.90億元，佔總成交金額比例為87.08%，其中等殖成交系統成交金額為5,142.49億元，佔附條件成交金額比率為1.61%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.25億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.34億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為105.90億美元，以人民幣計價之成交金額為218.23億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為5,125.5億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交5,125.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為4,226.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計454.39億元，本年度累計成交金額為376.94億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計718.83億元，本年度累計成交金額為598.95億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,664.34億元，本年度累計成交金額為2,386.33億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,653 億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計538.13億元，本年度累計成交金額2,201.03億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計9.84億元，本年度累計成交金額43.34億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額6,661.95億元。

上櫃相關業務

一、截至107年9月28日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：763家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：23家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數7家 (誠泰科技、天正國際、公準、信紘科、均華…等)

(四)董事會通過，待核發同意函：4家 (M31、大詠城、精湛、普鴻)

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：3家 (易發、和詮、詠昇)

二、截至107年9月28日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：256家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：31家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：2家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：30家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年9月28日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：95家

(二)累計登錄創櫃板家數：140家

(三)當年度累計輔導家數：22家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年9月28日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,114家

五、截至107年9月28日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.9.30~107.10.6)：

(一)一般類股：

4568 科際精密【永豐金】 (107年10月3日) 承銷價：75元

(二)興櫃股票：

無