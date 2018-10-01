經濟新南向    150位台商齊聚新南向國家投資座談會

（台灣英文新聞/ 財經組 綜合報導）為力挺政府推動新南向政策，全國農業金庫與臺灣企銀於9月24日中秋佳節，於台北圓山飯店共同舉辦「新南向國家投資座談會」，與會對象為世界台商聯合總會，來自32個國家共計150多位台商參加。

主辦單位特別重視這場盛會，除全國農業金庫董事長吳明敏、臺灣企銀董事長黃博怡及總經理施建安親自出席外，並邀請民進黨不分區立法委員余宛如、世界台灣商會聯合總會林貴香總會長致詞，且在吳明敏董事長號召下，海外信保基金董事長林寶惜、農業信保基金董事長宮文萍、中小企業信保基金及中國輸出入銀行、外貿協會等也派代表全程參加，議程安排多元豐富，雙方交流十分熱絡。

新南向是立足台灣走向世界的解方，銀行在新南向政策上，主要扮演助攻的角色，廣泛結合政府多元化資源，協助企業開拓海外市場，臺灣企銀是國內唯一的中小企業專業銀行，多年來扮演協助中小企業成長茁壯的幕後推手，秉持「傾聽企業的聲音，回應這塊土地的需要」之服務宗旨，提供全方位的金融服務。

另配合政府推動新南向政策，與三大信用保證基金共同合作，提供新臺幣500億元保證融資總額度，辦理新南向信用保證方案。

透過銀行業協助深耕企業，前進新南向國家拓展業務，所以銀行不僅是資金提供者，仍需持續扮演輔導、諮詢的角色，協助企業深耕新南向，走向國際舞台，將企業的成長化為銀行的成長，創造永續雙贏。