根據台灣證券交易所統計，上週（2018/9/25~2018/9/28）外資在集中市場總買進金額為1,484.18億元，總賣出金額為1,274.13億元，買超為210.05億元，另統計自2018年年初至9月28日止，外資總買進金額為6兆3,005.17億元，總賣出金額為6兆4,562.15億元，累計賣超為1,556.98億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆5,170.42億元新台幣，占全體上市股票市值的41.25%，較9月21日的13兆4,206.01億元新台幣，增加964.41億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：開發金：買進85,996千股，賣出21,326千股，買超64,670千股。

第二名：兆豐金：買進73,686千股，賣出26,623千股，買超47,063千股。

第三名：中鋼：買進60,062千股，賣出18,329千股，買超41,733千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：華通：買進9,204千股，賣出26,001千股，賣超16,797千股。

第二名：和碩：買進14,953千股，賣出30,246千股，賣超15,293千股。

第三名：智邦：買進8,424千股，賣出15,495千股，賣超7,071千股。