Hami Wallet再升級中華電信「Hami Pay」行動支付更easy

Hami Wallet今(1)日宣布正式更名為中華電信「Hami Pay」，功能再升級，提供客戶更全面的行動支付服務。Hami Pay持續拓展行動支付應用範圍，今日攜手信用卡組織Visa，新增中國信託及聯邦銀行信用卡及票證聯名卡功能，消費者只要使用Hami Pay，即可輕鬆享受手機自動加值，一嗶在手，包辦生活大小事；另與國泰世華銀行合作，同步推出Visa及Mastercard信用卡功能，擴大行動支付生態圈。此外，客戶最愛的Hami Point，即日起也開放直營門市折抵消費，1點抵1元，輕鬆消費超划算。最完備的支付整合平台，首選中華電信Hami Pay。

Hami Pay兩大好康雙重送用「點」智慧聰明消費

為讓更多客戶可輕鬆享受Hami Pay的優惠，即日起至107年12月31日止，用Hami Pay綁定中國信託、聯邦銀行、國泰世華之Visa、Mastercard卡，使用感應或掃碼支付消費，每筆可享3% Hami Point回饋！中華電信客戶若於直營門市購買指定商品與申辦指定方案(包括Samsung Galaxy A8 Star、Sony Xperia XA2 Plus、hTC U12+ 128G、Panasonic奈米水離子吹風機、多家知名品牌液晶電視等)，用Hami Point折抵，每筆還可再享2% Hami Point回饋，相當於每筆消費最高享5%回饋。回饋點數還能折抵電信費、線上兌換商品等，用「點」智慧，聰明消費！

Hami Pay 聯手合作夥伴提供更多驚喜好康

Hami Pay不僅在點數回饋上有眾多好康，同時享有合作夥伴推出的超狂優惠，限時活動只到107年12月31日止，更多票證及掃碼支付優惠請參閱活動網站。

中國信託銀行：使用Hami Pay綁定中信Visa信用卡不限金額首筆感應或掃碼支付成功，享刷卡金50元回饋乙份。

聯邦銀行：每週二以Hami Pay感應支付使用全國加油聯名卡，於全國加油站自助加油滿1公升以上，享每公升降2.3元折價優惠。

國泰世華銀行：以Hami Pay綁定國泰世華卡至台亞加油站自助加油區感應消費，汽油每公升降價1元起。

Hami Pay新增網外客戶同享支付、點數、繳費功能

Hami Pay 整合票證聯名卡、信用卡、電子票證、電子發票、掃碼支付、智慧繳費以及Hami Point等多項功能，現在更開放給中華電信網外客戶使用，不論是Android或iPhone客戶皆有相關適用服務，在各種消費付款的情境中，體驗感應支付與掃碼支付的快速與便利，並同享消費回饋。使用Hami Pay，享受聰明消費、輕鬆付款的樂趣。