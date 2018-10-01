釋憲70年　蔡總統：引進德國憲法訴願制度

（中央社記者王揚宇台北1日電）總統蔡英文今天出席大法官國際學術研討會致詞表示，為了改革台灣司法制度，司法院引進德國聯邦憲法法院有關「憲法訴願」的制度，讓民眾得以對法院判決的合憲性提出異議。

此外司法院也提出大法官審理案件法修正草案，並將更名為「憲法訴訟法」，一旦通過，將賦予憲法法庭審查終審法院之確定終局裁判的合憲性，高於所有法規位階。

蔡總統說，這項革新另須強化憲法法庭組織才能完成，是憲法法庭的重大發展。在此新法之下，憲法法庭將得以檢視及平衡行政權與立法權，以及一般法院判決；憲法法庭在擴大審理範疇之後，將更能全面有效保障人民憲法上的權利。

總統指出，如果立法院可以在今年底通過「憲法訴訟法」，前開新制將在法律公布後2年施行。屆時憲法法庭將審理並決定所有案件，包括請求抽象審查及以法院形式和程序進行憲法訴願，而不是當前的會議型式，釋憲也會改為決定或判決。

總統認為，無論大法官釋憲制度如何演變，憲法法庭已經守護憲法70年，在每一關鍵時刻，做出了正確的判斷，促進台灣民主化轉型，也滿足了人民對於憲法的需求。期盼在司法改革之後，特別是通過「憲法訴訟法」後，大法官將繼續引領台灣民主憲政秩序的穩定發展，更有效而周延的保障人民憲法上的權利。

司法院今、明兩天於法官學院舉行「司法院大法官107年度國際學術研討會」，而本次主題為「憲法法院與人權保障」，蔡總統出席致詞時作出上述表示。

從第一屆大法官宣誓就職開始行使職權，迄今已屆滿70年；截至目前為止，大法官們總共作成了767號解釋，對於台灣憲政體制的維護與發展以及人民基本權利的保障，發揮了關鍵性的作用。（編輯：李亨山）1071001