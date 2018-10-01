分級合作轉功就位地區再造強化基層　長庚雁行團隊雙向轉診成效卓越   

為響應政府分級醫療政策，林口長庚醫院今日(10/1)舉行「分級醫療、雙向轉診」執行成果發表暨座談會，同時宣布擴大攜手與社區醫院共同合作，以建構雙向綿密之照護網絡，藉由雙向轉診、資源共享，共同守護民眾健康。

林口長庚醫院本年度響應健保署北區業務組推出的「雁行專案–社區醫療合作推動計畫」，承擔起大雁領航的角色，結合各級醫療機構及照護單位，照護範圍涵蓋雙北市、宜蘭市及桃竹苗縣市，合作成立「長庚雁行醫療照護團隊」，進行具體的跨院、跨層級實質交流合作，至9月止，已與525家醫療機構簽署合作，涵蓋地區醫院46家，基層診所479家，為北台灣規模最大之照護團隊。今日於林口長庚醫院舉辦雙向轉診成果發表暨分級醫療座談會，由健保署北區業務組、林口長庚醫院及社區醫療院所代表針對分級醫療目前推動實務進行報告與探討；會中並宣布長庚雁行團隊將擴大與北區地區醫院進行醫療資源垂直整合，建構雙向綿密之照護網絡。

林口長庚醫院指出，今年起啟動雁行專案–社區醫療合作推動計畫後，院方於3月成立「長庚雁行醫療團隊執行中心」，積極建立與基層醫療院所之互動交流平台，並逐步推動十大策略，以落實「雁行專案」分級轉診政策。其中，試辦醫學中心主治醫師支援社區醫院及基層診所之共同照護醫療模式，至9月止，支援桃園、新竹、苗栗及新北等縣市之合作機構共計12家院所、支援診次達每週30診次以上，經由專責主治醫師模式提供醫療服務，已逐步建立民眾對雙向轉診之信賴。另建構智能化就醫及轉診平台，提供分級醫療網絡成員便利進行轉診病人之掛號、病歷記錄共享，對於雙向轉診亦有卓越貢獻；依健保署電子轉診平台統計今年1月至9月底資料顯示，經由門診轉入林口長庚醫院之機構數已達1,515家、成功轉入人數逾1萬4千餘人次，由林口長庚醫院轉出之機構數已逾800家、轉出人數亦有近1萬6千人次，其中轉出至地區醫院10,618人次、轉出至基層診所4,194人次，林口長庚轉出至地區及基層人次佔全國醫學中心35%，為全國醫學中心第一。以目前第三季轉出至地區及基層7,795人次相較第一季雁行計畫推動前成長2.5倍，表現亮眼。

健保署北區業務組組長林阿明表示，健保署透過6大策略與24項配套，鼓勵大型醫院專注於照護急、重、難、罕症病患，輕症病人則回歸到社區院所就醫，藉由緊密垂直整合的合作模式，並透過資訊系統就醫資料快速流通，建構出完善的醫療照護網，讓醫療與健保資源做更有效率的運用。健保署北區業務組於本年度推出「雁行專案–社區醫療合作推動計畫」，林口長庚醫院為其中最大的團隊，其所領航之雁行醫療團隊雙向轉診合作模式，已有實質成效，期待林口長庚醫院之成功範例，成為改變台灣醫療環境領頭羊之最佳典範。

林口長庚醫院家醫科主任陳昭源分享長庚雁行團隊雙向轉診之成功模式，陳主任說，雁行團隊啟航後，即設定十大策略八大作業細則落實執行，包含：(1)慢性病穩定個案，醫囑主動提示下轉評估。(2)建立智能下轉合作院所特色導覽，共同選擇病患住家鄰近合適院所。(3)門診專責個管師診間衛教說明，降低病人下轉疑慮。(4)主動下轉聯繫並透過系統Mail、簡訊等方式即時通知下轉診所。(5)協力輔導合作院所查詢健保雲端資訊，充分掌握病患就醫紀錄。(6)建立轉診目標及下轉獎勵，定期追蹤改善。(7)定期召開跨院合作團隊溝通會議，建立溝通平台(LINE)及專屬網頁。(8)提供合作機構專屬掛號平台綠色掛號通道服務，保留轉診優先名額每診1~3名、每週釋出4,500名、每月最多釋出18,000名轉診名額。同時，陳主任表示，未來擴大與地區醫院合作再造，目前合作46家，佔北區地區醫院近8成，策略將包括：(1)支援偏鄉合作醫院之重症專科人力，讓重症醫療服務在地化。(2)轉診合作醫院綠色通道，提供急性後期穩定個案(PAC)以及病情穩定但長期依賴呼吸器病人(RCW)，快速媒合並轉出至合作醫院。(3)提供民眾假日及夜間多科別選擇，佈建更綿密的社區醫療網絡，讓醫療服務即時且連續不間斷。

桃園市診所協會蕭敦仁理事長表示，長庚醫院推動的雁行專案-分級醫療雙向轉診合作計劃是有目標及執行策略進行推動，且逐步落實期初設定之各項目標，絕非呼口號，推動至今已讓基層診所有感，實為醫學中心之典範，期待全國醫界一同學習。

林口長庚醫院成立「雁行醫療團隊」之後，勇於擔負領航大雁的角色，務實執行李伯璋署長交付「落實執行才有改變契機」的任務，透過各層級醫療院所的分工合作，深入社區守護民眾，分級醫療2.0、讓民眾照護再升級！