英國郵政：不要再把洋芋片包裝袋丟進郵筒了！

(台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導)最近英國的郵筒出現了成堆的洋芋片包裝袋,搞得英國郵政快崩潰,呼籲英國民眾不要再把洋芋片包裝袋丟進郵筒了!你可能以為這純粹是沒有公德心的民眾或是頑童的惡搞行為,有趣的是,這可是由環保人士所發起的一項運動。

根據《CNN》報導,這群環保人士為了抗議國內最大的洋芋片製造商,百事可樂旗下的Walkers,所使用的包材含有塑膠,於是在網路上號召了31萬人響應,以期Walkers所使用的包材能夠更環保。

響應民眾將洋芋片空包裝袋直接寫上Walkers公司的地址,並加上#PacketInWalkers的字樣,寄回給Walkers公司。

活動發起人Geraint Ashcroft表示,英國每年消耗60億包的洋芋片,但是大部分的包材都是不可回收的,對環境造成非常大的傷害。

對此,Walkers官方表示,他們預計會在2025年之前,全面改成無塑膠包材。

但是環保人士似乎對此回應不甚滿意,活動響應者Jarred Livesey在推特上表示,2025年實在太久了,Walkers一年生產40億個包裝袋,目前他只好把這些包裝袋寄回去給Walkers,讓公司自己處理。

.@walkers_crisps 2025 is too long to wait for you to use plastic free packaging. It’s just not good enough. You produce 4 billion packs per year. I’m sending these back to you so you can deal with your own waste. #PacketInWalkers pic.twitter.com/S13uiZXpdx