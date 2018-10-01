英國郵政：不要再把洋芋片包裝袋丟進郵筒了！

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）最近英國的郵筒出現了成堆的洋芋片包裝袋，搞得英國郵政快崩潰，呼籲英國民眾不要再把洋芋片包裝袋丟進郵筒了！你可能以為這純粹是沒有公德心的民眾或是頑童的惡搞行為，有趣的是，這可是由環保人士所發起的一項運動。

根據《CNN》報導，這群環保人士為了抗議國內最大的洋芋片製造商，百事可樂旗下的Walkers，所使用的包材含有塑膠，於是在網路上號召了31萬人響應，以期Walkers所使用的包材能夠更環保。

響應民眾將洋芋片空包裝袋直接寫上Walkers公司的地址，並加上#PacketInWalkers的字樣，寄回給Walkers公司。

活動發起人Geraint Ashcroft表示，英國每年消耗60億包的洋芋片，但是大部分的包材都是不可回收的，對環境造成非常大的傷害。

對此，Walkers官方表示，他們預計會在2025年之前，全面改成無塑膠包材。

但是環保人士似乎對此回應不甚滿意，活動響應者Jarred Livesey在推特上表示，2025年實在太久了，Walkers一年生產40億個包裝袋，目前他只好把這些包裝袋寄回去給Walkers，讓公司自己處理。