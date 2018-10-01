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APEC電資會議台北登場  聚焦數位治理、物聯網應用

本次會議期能完成APEC保障數位安全架構草案

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/10/01 16:43
NCC主委詹婷怡（圖／NCC）

NCC主委詹婷怡（圖／NCC）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）APEC「電信暨資訊工作小組（TELWG）」第58次會議9月30日登場，國家通訊傳播委員會（NCC）主委今（1）日致詞指出，各會員經濟體應加強國際合作、導入數位治理概念，才能因應數位轉換所造成的挑戰。

TELWG第58次會議9月30日至10月5日在台北國際會議中心舉行，共有來自APEC 19個會員經濟體約340人與會。

詹婷怡強調，便捷、全球互通的網路近用已成現代人生活不可或缺的一環，本次會議聚焦從傳統電信跨越到數位經濟的各類創新應用，包含智慧城市、數位政府、防救災物聯網（IoT）應用、數位素養等新興議題。

TELWG主席、交通部林茂雄副司長在開幕式致詞時，呼籲APEC應促進數位包容，讓人人皆能公平地享受資通訊技術（ICT）發展帶來的效益。他期許在這次會議中完成TELWG策略行動計畫2016-2020期中檢討，並完成APEC保障數位安全架構草案（APEC Framework for Securing the Digital Economy）。

本次會議除NCC將主導三場圓桌會議之外，我國各政府、學術單位及產業界也積極參與其他經濟體主辦的研討會。國家發展委員會將分享我國政府區塊鏈應用實例、行政院科技會報則將於「數位經濟發展：策略與量測研討會」中分享我國以人工智慧（AI）推動數位經濟發展之策略。國家災害防救科技中心也與各經濟體一同探討如何將IoT應用於地震及水災監測系統。此外，包含中華電信、遠傳電信等業界也派員出席，積極參與會議報告及討論。
APEC
TELWG
物聯網

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