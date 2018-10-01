〈財經主筆室〉台商鮭魚返鄉 台股第4季資金行情仍可期

日前彭博資訊的一個報導指出，受去年新台幣大幅升值逾8%影響，讓台灣央行匯兌損失高達新台幣1兆元以上，消息一出央行立即跳出來信心喊話表示財務健全，且不論央行匯兌損失究竟如何？新台幣兌美元匯率最近頻頻走升，匯價又創逾兩個月新高，讓新台幣匯率後續走勢再度成為關注焦點。

美中貿易持續升溫導致部份台商鮭魚返鄉，再加上中國肥咖條款的上路，在台商資金持續出現回流台灣情況下，新台幣匯率後市漲升壓力的確不小，外資看準台灣股匯市都有甜頭可賺下持續匯入，應該是最近外資持續出現買超台股的主因，第4季台股表現似乎欲小不易。

最近幾天外資買超台股動作明顯，市場解讀係美國聯準會公布利率決議，一如預期決議升息一碼，致使新台幣明顯升值走強，熱錢流入，有利台股買盤支撐向上，短線偏多操作所致；其實以台積電第3季股價大漲21.25%來看，雖說主要來自於市場預期下半年業績逐步回溫，加上格芯宣布退出7奈米研發，AMD將轉單至台積電，蘋果等訂單效應第4季顯現，獲得外資一片好評，紛紛調升目標價的利多。事實應該是外資早就看好台灣股匯市，除了想賺新台幣升值的匯差外，又可以賺到台股上漲的價差，而台積電這種有利多、變現容易的優質股票，自然是外資買入的首選，外資早就提早介入佈局。

根據統計數字顯示，今年第3季外資共買超逾30億美元以上台股，不僅買超金額為逾一年來最高，終止了連4季遭外資賣超的命運外，買超金額更是高居所有亞洲股市之冠，印證了台灣股匯市目前的確是受到外資極度青睞。同期間台積電股價共上漲了21.25%，也締造該股15年來單季最大漲幅，而在外資持續看好加碼下，台積電市值近期可望挑戰7兆元大關，可望再創台積電市值的歷史新高紀錄，台積電明顯是這波熱錢湧入的最大受惠股。

目前市場熱門話是台商有意將生產線撤回台灣，紛紛在台灣四處找地、買地，而根據內政部最新統計資料，今年上半年度外國人在台購置不動產，土地已達1531筆，是從2016年谷底反彈後，又拉出新高，目前亞洲各國間，台灣仍有低價和生活品質佳等優勢，在中國版肥咖條款上路、中美貿易戰開打，促使台商資金返鄉等利多情況下，短期內資金回流台灣情況似乎仍將持續。

中國日前取消9月底赴美的貿易談判，預料在美國11月期中選舉後，雙方才會有進一步的會談，中美雙方目前為談判空窗期，市場對於貿易紛爭議題逐漸鈍化，預估在美國期中選舉前，亞股有機會持續出現反彈行情，目前時序已邁入第4季，11月底又逢台灣的九合一的大選，被視為是小英政府上任後的期中大考，執政黨有輸不得的重大壓力，偏多心態可期，在市場資金源源不斷湧入，政府政策又偏多情況下，台股第4季行情似乎樂觀可期。