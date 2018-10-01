印尼文化嘉年華在新北   觀眾大跳Poco-Poco舞嗨翻全場

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市擁有全國人數最多的新住民，新北市政府勞工局9月30日在市民廣場舉辦「印尼文化嘉年華」，許多印尼移工及新住民到場參加，主辦單位準備印尼傳統舞蹈、服裝秀及勞工樂團表演，並請來有印尼謝金燕之稱的印尼當紅歌手Siti Badriah助陣表演，並在活動最後帶動所有觀眾一同跳Poco-Poco舞，場面壯觀。

當天活動有黃薑飯祈福儀式，表示新北市對今日貴賓們的尊敬及感謝之意，也安排一系列的印尼文化饗宴，包含傳統迎賓舞蹈BAJIDOR KAHOT、勞工樂團－UNI BAND表演以及傳統服裝秀－MILA BUTIK，最後特別邀請當紅歌手Siti Badriah及幽默感十足的搞笑藝人Dodit Mulyanto為全場增添歡笑及喝彩，並在活動接近尾聲時帶動所有觀眾跳印尼最潮的Poco-Poco舞，讓印尼勞工朋友們也能在台灣感受到家鄉的熱情！

新北市市長朱立倫表示，在新北有快5萬名印尼勞工及新住民朋友，感謝他們對經濟、對家庭的貢獻，新北與印尼的關係非常密切，有許多廠商也在印尼設廠，讓我們成為緊密的一家人，希望藉由每年多元文化交流，使新北有更豐富樣貌及色彩。

許多新住民及移工見到偶像興奮拍照（圖片來源：新北市政府）