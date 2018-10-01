新北勞工局宣導職場零歧視   銀髮族、新住民想重回職場

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為宣導就業平權，新北市政府勞工局自8月24日起在新北市各大戲院舉辦「新北市就業零歧視電影觀賞活動」，吸引超過2千人參與，活動於9月20日落幕，一位退休的阿嫲受電影劇情激勵，表示想重回職場。

新北市勞工局表示，目前受理就業歧視的申訴案件中，以性別、年齡及婚姻等因素造成的就業歧視較多，「電影觀賞活動」共計12場，新北市勞工局盼藉由劇情張力，以寓教於樂的方式向民眾傳達就業平權的觀念。

電影「關鍵少數」及「高年級實習生」的播映，主要強調就業不應有年齡、性別及種族歧視，同時邀請專家學者組成「就業零歧視講師團」進行映後座談，向參與民眾宣導就業歧視常見的違法態樣，如公司要求女姓員工懷孕必須主動離職、招募美語教師『限白種人』等，提醒民眾重視平權議題，映後民眾反應熱絡。

勞工局強調，雇主於招募、進用、陞遷、退休、資遣及解僱員工時，不得以性別、年齡、婚姻及容貌等因素予以歧視，否則依就業服務法第65條規定，最高得處新台幣150萬元的罰鍰。

勞工局提醒雇主，切勿以身試法，並應善盡雇主責任，勞工局希望與雇主共同攜手破除就業歧視，提供勞工一個平權及友善的職場環境。

參加三重場次的退休阿嫲（圖片來源：新北市勞工局）