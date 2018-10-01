大突破！南非保育中心首度　迎接「試管幼獅」誕生

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）南非首都普利托里亞（Pretoria）於今(2018)年夏天在效區一處保育中心迎接二隻幼獅的誕生，科學家嘗試透過人工受精的方式，讓母獅得以孕育下一代。

法新社報導，近距離觀察這兩隻正在玩耍的幼獅，很難看出牠們和其他小獅子有何異常的地方，然而牠們卻是絕無僅有。

普勒托利亞大學（University of Pretoria）哺乳動物研究所主任甘斯溫特（Andre Ganswindt）表示，這兩隻一雌一雄的幼獅是在8月25日出生，牠們相當健康且很正常。

普勒托利亞大學的校內科學家長期致力於研究非洲母獅的生殖系統。他們表示，這是全世界第一對以人工授精的方式誕生的幼獅，且是歷經18個月的密集試驗才成功。

甘斯溫特進一步說，他們是在一頭健康雄獅身上採集精子，進行人工授精，再將其注入母獅體內，「幸運的是，結果成功了」。科學家期許未來能夠利用這項技術挽救其他瀕絕物種，亦就是其他大型貓科動物。

據國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature）估計，非洲倖存的野生獅子總數自20年前至今日，已銳減百分之43，僅剩大約2萬頭，非洲獅群已被列為「易危」(Vulnerable)物種。