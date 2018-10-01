「國際咖啡日」星巴克大優惠    盤點好康報你知

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）英國倫敦國際咖啡組織ICO於2014年將每年的10月01日訂為「國際咖啡日」，今年適逢星期一，星巴克、伯朗咖啡、cama咖啡與各便利商店業者為搶商機，紛紛推出各項咖啡優惠，讓大家的星期一不再藍藍的！

今年台灣星巴克咖啡響應咖啡日，推出「第二杯半價」優惠，今（01）日只要購買每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡及美式咖啡（含特選美式）系列即可享有優惠，單次最高可購買4杯，需一次領取。而只要加入星禮程會員，即可在每月8日的「會員專屬好友分享日」早上11點至晚間8點享有 同容量、口味與冰熱「皆一致」的飲料「買一送一」優惠。

伯朗咖啡響應國際咖啡日，推出買一送一活動，不限品項、容量，結賬時以高價品計算，Steampunk、瓶裝飲品、現搾柳橙汁等指定商品不列入優惠。

喜歡cama 現烘咖啡專門店的民眾，現在只要在10月31日前下載cama專屬app並註冊成為會員，即可獲中杯黑咖啡兌換券，限量10萬杯，換完為止。而10月08日至14日，購買蜂蜜鮮奶茶即可免費升級大杯；10月15日至21日，購買大杯風味拿鐵可現折25元，10月22日至31日，購買大杯巧克力榛果拿鐵也可享買一送一。

近來翻轉黑金的路易莎咖啡LOUISA COFFEE也推出優惠，10月31日止推出黑卡優惠，並享「限量單品手沖咖啡和兩款網路瘋傳的隱藏版飲品」新品75折起；到門市出示Messenger虛擬黑卡享濾掛咖啡「買一送一」。

至於全家Let’s Café表示，全省門市任選咖啡品項享有第2杯7折的優惠，同商品購買10杯更享第2杯64折，優惠至10月23日止。