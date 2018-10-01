巾幗不讓鬚眉　台灣女性巡護員深入山區守護森林

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）你知道台灣的森林護管員有女生嗎?有別於其他的上班族，每天把自己打扮得漂漂亮亮，她們選擇勇敢的展現自我能力、挑戰生理的限制和男性護管員一起守護森林。

林務局為響應聯合國重視女性人權，制訂10月11日為「台灣女孩日」，並於9月29日在台北舉辦「林務局x女人迷 撕下標籤！我就是獨一無二的台灣女孩」座談分享會，讓她們和大眾分享心路歷程、她們如何克服萬難和其他男性巡護員完成守護森林的使命。

▲林務局局長林華慶致詞。(照片由林務局提供)

林華慶致詞時表示，這次林務局和網路社群媒體「女人迷」合作，就是希望在「台灣女孩日」前夕，透過女性森林護管員分享心路歷程和工作經驗，呈現台灣女孩不平凡的樣貌，也讓社會大眾理解，女性只要願意並且採取具體行動，就能打破性別框架，巾幗也能不讓鬚眉。

林務局目前擁有1087位森林護管員也就是「巡山員」在執行國有林巡守保護工作，其中有89位是女性，她們與男性護管員共同肩負保護台灣山林的使命。

▲林務局長林華慶和與會人員合影。(照片來源：林務局)

令人好奇的是，男女森林護管員在訓練時會不會有差異呢?林華慶說，森林護管員的訓練都是不分性別施以同樣的專業訓練，包含困難地形的通過、追蹤及迷途處置、攀爬等野地技能訓練，還需掌握植物採種與野生動、植物辨識調查等專業訓練，才能善盡國有森林資源保育及復育的重大責任。

▲3位傑出女性森林護管員分享經驗。(照片來源：林務局)

然而令人擔憂的是，林華慶說，由於護管員不具司法警察的身分，也尚未爭取到危險加給，林務局目前對於盜伐的查緝，是要求護管員儘量以事前可疑跡證的蒐報取代正面迎擊山老鼠，以降低人身風險。而女性心思細膩的特質，在現場異狀的覺察與蒐證上，或許更能發揮所長。

▲新竹處陳昱茹(左)與同仁一同巡山。(照片來源：林務局)

在「林務局x女人迷 撕下標籤！我就是獨一無二的台灣女孩」座談分享會，來自新竹林區管理處的森林護管員陳昱茹有8年資歷、累積了５年的巡山經驗，她表示，印象最深的一次是參與5天的深山特遣，因為颱風加速靠近台灣，迫使縮短行程提早下山，然而沿途須時時提高警覺，防範溪水暴漲，還要有連夜趕路的心理準備。

▲東勢處賴秀芬(右二)與同仁們前進山裡的工作照。(照片來源：林務局)

年資5年的東勢林區管理處的賴秀芬，本身即是森林系畢業，本著希望將所學與工作結合的初衷，毅然決然投入森林護管員的行列，曾經因為八仙山事業區森林大火，歷經3天2夜不眠不休救災才換班休息，現為全國唯一的一位女性森林機動救火隊長。

▲屏東處戴于琪與其他小朋友互動。(照片來源：林務局)

年資不到1年的屏東林區管理處森林護管員戴于琪則分享，為了巡山所以必須學會騎打檔車，這是之前所沒有的特殊經驗，而森林巡護工作有時也須接觸不同人群，需要不同的應對方式，面對有誤解的民眾會站在對方的立場想，但也需要堅定地讓民眾了解林務單位的立場跟堅持，因此在耐心和表達能力上成長許多。