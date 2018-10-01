美國順天美術館　慨贈600件畫作回歸台灣

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）被推崇為「科學中藥之父」的順天堂藥廠創辦人許鴻源博士夫人許林碖女士，在1993年創立的美國爾灣「順天美術館」，擁有許博士畢生收藏的台灣日治時期、至當代的重要藝術家畫作近600件。

許鴻源博士1991年辭世後，長子許照信先生為實現許博士生前心願：「這些畫不是我個人的，是台灣人的財產，要完整收藏，不要分散，有一天要回家、回到台灣。」經由陳飛龍館長與文化部一年多來的討論，近日確定將所有館藏無償贈予文化部。

文化部長鄭麗君表示，擔任部長以來，積極推動重建台灣藝術史，何其有幸得知「科學中藥之父」許博士家族，歷經兩代長達半世紀收藏了橫跨近世紀的台灣美術作品，而家屬願意無私將整批畫作捐給國家，讓順天的收藏完整回家，也為文化部正在推動重建藝術史的政策，帶來很大的動力，令人無比感動。

文化部長鄭麗君在中秋連假期間親赴美國爾灣，造訪許鴻源夫人許林碖女士，同時與順天美術館董事長、許鴻源的長子許照信及館長陳飛龍會面。

9月22日雙方正式簽署捐贈意向書，同意將順天完整收藏，無償贈與文化部。後續交由國立台灣美術館負責捐贈運輸、保管、修復、研究及策展工作。

在順天美術館陳飛龍館長（右1）見證下，鄭麗君部長與許照信董事長（左1）簽署捐贈意向書 (文化部官網)

上圖自左至右依序為許照信董事長、鄭麗君部長與順天美術館陳飛龍館長 (文化部官網)

許鴻源1975年移居美國，1991年辭世。在22日的簽約儀式上，許照信董事長夫人陳雅媛、妹妹許純真等家屬也出席見證。

文化部表示，這一批捐贈館藏，包括陳澄波、廖繼春、李梅樹、郭雪湖、李石樵、顏水龍等，活躍於日治時期前輩藝術家作品。還有呂基正、張義雄、洪瑞麟、廖修平、蕭如松、陳正雄等戰後風格上各執一方牛耳的重要藝術家作品。另也包括陳庭詩、秦松、席德進、沈耀初等戰後渡海來台，在台灣成長、發展的藝術家作品。

此外，許鴻源的收藏觸角也延伸到70、80年代赴美留學的年輕學子，如薛保瑕、梅丁衍、許自貴、賴純純、黃銘哲等，都是當今活躍於台灣畫壇的重要藝術家。

圖片來源: 文化部官網

家屬表示，許鴻源心繫台灣，長年收購具有代表性的藝術家作品，是希望為台灣保存這一段珍貴的歷史，也一再向後代強調，收藏絕非許家私產，而是要讓其完整、不要分散，回到台灣，與所有台灣人共享。

陳飛龍是許鴻源生前好友，受託管理營運順天美術館多年。他期待，文化部未來接收捐贈後，能結合國內專業美術館的專業資源及民間研究策展能量，能把這一份來自民間的「素人」收藏，進入更為宏觀的藝術脈絡之下，讓這批收藏彰顯完整的歷史意涵。

鄭麗君表示，文化部將授權國立台灣美術館，組成專案小組及研究團隊，負責就順天館藏捐贈及運輸回台細節展開相關工作，並推動後續典藏、研究、修復及展覽計畫。

圖片來源: 文化部官網