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美國順天美術館　慨贈600件畫作回歸台灣

文化部鄭麗君部長表示，重建台灣藝術史，將因此跨出重大一步

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/10/01 16:51

鄭麗君部長(右2)、許照信董事長（右1）、許純真女士（左2）、陳飛龍館長（左1）攝於順天美術館館藏庫房(文化部官網)

順天美術館館藏庫房 (文化部官網)

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）被推崇為「科學中藥之父」的順天堂藥廠創辦人許鴻源博士夫人許林碖女士，在1993年創立的美國爾灣「順天美術館」，擁有許博士畢生收藏的台灣日治時期、至當代的重要藝術家畫作近600件。

許鴻源博士1991年辭世後，長子許照信先生為實現許博士生前心願：「這些畫不是我個人的，是台灣人的財產，要完整收藏，不要分散，有一天要回家、回到台灣。」經由陳飛龍館長與文化部一年多來的討論，近日確定將所有館藏無償贈予文化部。

文化部長鄭麗君表示，擔任部長以來，積極推動重建台灣藝術史，何其有幸得知「科學中藥之父」許博士家族，歷經兩代長達半世紀收藏了橫跨近世紀的台灣美術作品，而家屬願意無私將整批畫作捐給國家，讓順天的收藏完整回家，也為文化部正在推動重建藝術史的政策，帶來很大的動力，令人無比感動。

文化部長鄭麗君在中秋連假期間親赴美國爾灣，造訪許鴻源夫人許林碖女士，同時與順天美術館董事長、許鴻源的長子許照信及館長陳飛龍會面。

9月22日雙方正式簽署捐贈意向書，同意將順天完整收藏，無償贈與文化部。後續交由國立台灣美術館負責捐贈運輸、保管、修復、研究及策展工作。

在順天美術館陳飛龍館長（右1）見證下，鄭麗君部長與許照信董事長（左1）簽署捐贈意向書 (文化部官網)

上圖自左至右依序為許照信董事長鄭麗君部長與順天美術館陳飛龍館長 (文化部官網)

許鴻源1975年移居美國，1991年辭世。在22日的簽約儀式上，許照信董事長夫人陳雅媛、妹妹許純真等家屬也出席見證。

文化部表示，這一批捐贈館藏，包括陳澄波、廖繼春、李梅樹、郭雪湖、李石樵、顏水龍等，活躍於日治時期前輩藝術家作品。還有呂基正、張義雄、洪瑞麟、廖修平、蕭如松、陳正雄等戰後風格上各執一方牛耳的重要藝術家作品。另也包括陳庭詩、秦松、席德進、沈耀初等戰後渡海來台，在台灣成長、發展的藝術家作品。

此外，許鴻源的收藏觸角也延伸到70、80年代赴美留學的年輕學子，如薛保瑕、梅丁衍、許自貴、賴純純、黃銘哲等，都是當今活躍於台灣畫壇的重要藝術家。

圖片來源: 文化部官網

家屬表示，許鴻源心繫台灣，長年收購具有代表性的藝術家作品，是希望為台灣保存這一段珍貴的歷史，也一再向後代強調，收藏絕非許家私產，而是要讓其完整、不要分散，回到台灣，與所有台灣人共享。

陳飛龍是許鴻源生前好友，受託管理營運順天美術館多年。他期待，文化部未來接收捐贈後，能結合國內專業美術館的專業資源及民間研究策展能量，能把這一份來自民間的「素人」收藏，進入更為宏觀的藝術脈絡之下，讓這批收藏彰顯完整的歷史意涵。

鄭麗君表示，文化部將授權國立台灣美術館，組成專案小組及研究團隊，負責就順天館藏捐贈及運輸回台細節展開相關工作，並推動後續典藏、研究、修復及展覽計畫。

圖片來源: 文化部官網
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