梅伊宣布2022年舉行「脫歐節」 網友回應正反兩極

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）英國首相梅伊日前宣布，將在2022年舉行「脫歐節」慶祝活動，不過，這項消息卻引來了英國網友正反兩極的回應。

根據《CNN》報導，梅伊表示，政府預計以1億5600萬英鎊來舉辦此活動，可望為全英國帶來數十億英鎊的商機。

一名網友在推特上表示，他現在就可以預見「脫歐節」的景象：在一個綠意盎然的村莊內，下起了大雨，戶外大帳蓬被吹翻，到處都缺糧，沒人唱歌跳舞，一些醉漢開始互相鬥毆。

另一名平面設計藝術家，則惡搞了1951年英國節（Festival of Britain）的海報，將原本的人頭圖像變成舉槍自盡的樣式，並把1951年改成2022年。

1951年英國節海報（圖片來源：維基百科）

The Festival of Brexit Britain.

My poster based on the 1951 original. pic.twitter.com/APZwCM5JBc — Richard Littler (@richard_littler) 2018年9月30日

被網友惡搞的2022年「脫歐節」海報

其他網友也不遑多讓，使出各式毒舌與惡搞手法。

Nice picture for the front of the brochure for the #FestivalOfBrexitBritain #cpc18 pic.twitter.com/Vklj0fh0oy — rainlover ☔️ (@rfktruth) 2018年9月30日