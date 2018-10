梅伊宣布2022年舉行「脫歐節」 網友回應正反兩極

(台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導)英國首相梅伊日前宣布,將在2022年舉行「脫歐節」慶祝活動,不過,這項消息卻引來了英國網友正反兩極的回應。

根據《CNN》報導,梅伊表示,政府預計以1億5600萬英鎊來舉辦此活動,可望為全英國帶來數十億英鎊的商機。

一名網友在推特上表示,他現在就可以預見「脫歐節」的景象:在一個綠意盎然的村莊內,下起了大雨,戶外大帳蓬被吹翻,到處都缺糧,沒人唱歌跳舞,一些醉漢開始互相鬥毆。

另一名平面設計藝術家,則惡搞了1951年英國節(Festival of Britain)的海報,將原本的人頭圖像變成舉槍自盡的樣式,並把1951年改成2022年。

1951年英國節海報(圖片來源:維基百科)

The Festival of Brexit Britain.

My poster based on the 1951 original. pic.twitter.com/APZwCM5JBc — Richard Littler (@richard_littler) 2018年9月30日

被網友惡搞的2022年「脫歐節」海報

其他網友也不遑多讓,使出各式毒舌與惡搞手法。

Nice picture for the front of the brochure for the #FestivalOfBrexitBritain #cpc18 pic.twitter.com/Vklj0fh0oy — rainlover ☔️ (@rfktruth) 2018年9月30日