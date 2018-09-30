美濃「秋冬樂活嘉年華」登場　稻草童話世界超吸睛

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）高雄市美濃區公所主辦的2108「美濃秋冬樂活嘉年華」今(30)日在美濃湖畔登場，以稻草等在地農庄田園元素所打造的稻草童話世界，與一旁湖光山色相互輝映。因適逢假日，吸引大批民眾造訪。

每年農忙暫歇之際的秋冬時節，美濃區公所都會舉辦頗具特色的客庄田園活動「美濃秋冬嘉年華」。中央社報導，今天上午活動在美濃湖畔開鑼，以「童話風吹，稻美濃」為主題，打造稻草童話世界裝置藝術區，由藝術工作者及屏東大學師生共同創作。

裝置藝術以稻草為主要元素，重現世界經典童話故事場景。包括「綠野仙蹤錫鐵人」、「美人魚」、「白雪公主與七矮人」、「傑克與豌豆」，還有被五花大綁的「巨人格列佛」，每件作品都栩栩如生，將展出至11月25日。

「白雪公主與七矮人」（中央社)

遊客可在現場製作稻草娃娃與紙傘等 (翻攝官方臉書)

配合開園，稻草童話世界裡的主角也現身活動舞台，彷佛參加一場童話穿越劇。此外，現場還有湖畔市集、在地客家藝文表演、文化及地景導覽、紙傘彩繪和藍染手作等，讓遊客感受不一樣的美濃風。

「大風吹！吹什麼？吹想到美濃童話世界的人」，美濃區公所呼籲民眾，暫別工業文明和都市叢林，給自己放個假，前來探索不一樣的稻草童話世界。

「傑克與豌豆」裝置藝術 (翻攝官方臉書)