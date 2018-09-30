【穩定油價】台灣中油查德礦區第一桶油　拚明年底產出

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）果真是10年磨一劍？！中油查德礦區預計明（2019)年底就可產出第一桶原油，除提升自有油源比率外，對中油海外探勘業務發展更具重大指標意義。中油並表示，對美國頁岩油的探勘也絕不會缺席。

中油探採事業部國外業務處處長范振暉表示，在汰弱留強政策下，中油目前在澳洲、厄瓜多、尼日、查德、美國等5個國家、共12個礦區進行油氣探勘、生產及開發活動，並且以美國的頁岩油為主要目標。

其中，中油以4.5億美元取得的澳洲西北海域依序思（Ichthys）液化天然氣礦區，7月底已正式投產。中央社引述范振暉說，加上明年底查德投產、2021年尼日增產後，自有油源就可從現在的逾2%，大幅提升到5.11%。

他表示，中油是國營企業，負有穩定國內能源的任務，因此一直希望提升自有油氣比例，以便抑制國內能源價格。

為充分掌握及穩定油源，中油在2006年1月與查德政府簽約取得探勘權，礦區面積近3萬平方公里。自2005年10月開始，歷經5年餘的探勘，終於在2011年1月30日探獲重大油氣，預估日產原油約9800桶、天然氣約3萬5000立方公尺；這也是中油海外探油近40年以來，所探獲最重大的油氣資源。

范振暉說，查德礦區在去年7月獲得正式開發許可，礦區正式進入25年開發生產期後，中油緊鑼密鼓進行招標、鋪設管線、聯外道路、建置生產基地等前期工作，希望最快在一年半至兩年時間，也就是在明(2019)年12月底前就可以產出第一桶油。

中油並在礦區東半部進行新的偵測採集工作，發現有多個具探勘潛力的新標的，也為礦區油氣潛能增添更多想像空間。

值得注意的是，查德礦區是中油公司首次以礦區「經營者」名義進行國外油氣探勘，首次成功發現具經濟效益並申請進入開發階段的礦區。這項成功經驗除證明中油具備「從零開始」，獨立探勘開發油氣田的能力外，未來也可複製經驗及技術到鄰近其他國家或礦區，繼續「開枝散葉」充實自有油源。

中油探採事業部國外業務處處長范振暉。中央社