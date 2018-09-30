移民工文學獎頒獎典禮　《因為愛》真摯情感奪首獎

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）今（30）日於國立台灣博物館大廳舉行的「第五屆移民工文學獎頒獎典禮」，由得獎人Loso Abdi朗讀文學與台灣現代舞合作揭開序幕，本屆首獎及青少年評審推薦獎得主以作品《因為愛》，道出移工在母國與異鄉間的情感拉扯。

「第五屆移民工文學獎頒獎典禮」由現代舞舞者劉詣芩編舞，陳子齊配樂，朗讀部分則由得獎人Loso Abdi（印尼）、Yuli Riswati（印尼）、Pratiwi Wulansari（印尼）、Louie Jean M. Decena（菲律賓）及青少年評審楊欣盈、蔡佩芙開場。

許多貴賓也出席致詞及頒發獎項，包含國立台灣博物館館長洪世佑、文化部人文及出版司司長陳瑩芳、台灣民主基金會執行長廖福特、和碩聯合科技董事長童子賢、政大台文所教授陳芳明、越南文母語評審阮舒婷、阮荷安、青少年評審團、馬尼拉經濟文化辦事處副代表Carlo L. Aquino、駐台北印尼經濟貿易代表處觀光交通部主任Adila等。

本屆首獎及青少年評審推薦獎得主 Loso Abdi，曾於第三屆移民工文學獎，以書寫漁工與雇主互動之作品《海浪之歌》（Nyanian Ombak），獲得首獎及青少年評審推薦獎。

目前已返回印尼工作的Loso Abdi，仍持續以文字抒發移工心聲，在其今年的得獎作品《因為愛》中，他化身為照顧特殊兒童的女性看護，寫出移工在母國及異鄉間的拉扯，情感層次複雜且真摯。

獲評審獎菲律賓移工Melinda M. Babaran的《鞭打的痕跡》，以自己生命經驗為主題，試圖透過文字與已故的父親和解。作品也是移民工文學獎創立五年以來，首次以多元性別題才獲獎的作品。

另外，奪得評審獎及青少年評審推薦獎的作品，是菲律賓移工Louie Jean M. Decena的《爸爸的神祕箱子》。Louie來台前曾是一名學校教師，為了幫助家裡經濟，而隻身到台灣工作，她以童年時期收到父親從國外寄回家的包裹「Balikbayan」（菲律賓移工寄回鄉的大型包裹）為發想，描寫移工與家鄉的情感連繫，以及抒發對親人的思念。

優選作品《人力儲備中心裡的人們》、《那個傷口依然在我體內》的兩位印尼籍作者，她們書寫創傷，與移工在逆境中的抵抗與期盼，其人道精神令人動容。目前兩人皆在香港擔任看護，這次特別請假飛來台北領獎，而第一次來到台北的她們，感到非常興奮。

第五屆移民工文學獎由東南亞教育科學文化協會主辦；國立台灣博物館、國立台灣文學館、文化台灣基金會、中華外籍配偶暨勞工之聲協會、澳門新生代雜誌共同主辦；文化部、台灣民主基金會、誠致教育基金會、和碩聯合科技、澳門文化局贊助辦理。

另外，決選評審團，由香港《號外》雜誌創辦人陳冠中、媒體工作者蘇美智、導演侯季然、台大社會系特聘教授藍佩嘉、以及新加坡客工詩歌比賽組織者于淼淼組成。青少年評審團則經公開徵選，由楊欣盈、董瑞欣、劉雨婷、蔡佩芙、陳以恆擔任之。（看完整得獎名單。）