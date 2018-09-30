台菲科技會議落幕　共檢VOTE與HAT計畫

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）台菲近日於馬尼拉以南山城塔加泰市舉辦第6屆部長級科技會議，檢討並確認多項合作計畫的執行情況，希望藉由科技新南向，促進雙方人民的生活福祉。

第6屆台菲部長級科技會議，已於近日在塔加泰市（Tagaytay）舉行，科技部長陳良基與菲律賓科技部長德拉潘尼亞（Fortunato dela Pena）共同主持。

據中央社報導，陳良基表示，本次會議成果豐碩，雙方討論多項具體合作計畫，深化台菲科技領域交流與合作，盼能解決區域共同問題，建構以「人」為本的區域性鏈結，推動人才培育，進而促成產學研鏈結，帶動產業商機，以呼應政府新南向政策。

本屆會議中，雙方檢討以「火山、海洋、颱風暨地震」為主的VOTE計畫、「醫療、農業、人才培訓」的 HAT計畫，確認「台菲雙邊研究計畫」（JRP），並通過「台菲三明治計畫」（SSP）獎助學金名額。

陳良基表示，台菲兩國地理位置相近，雙方人民往來極密切，又時常同時面對相似的颱風、地震等天然災害威脅，現因極端氣候變化，天然災害的威脅勝於以往，雙方實有加強相關領域合作的必要性，VOTE計畫的推動，將提升雙方防救災的能力，以降低對經濟、社會及人民生命財產的衝擊。

陳良基指出，HAT計畫新拓展醫療及農業等領域的研究合作，顯示台菲雙方在已有合作的基礎上進一步擴展合作項目。

陳良基說明，台菲未來將持續加強天然災害相關領域合作，以提升雙方防災救災能力，降低災害對經濟、社會及人民生命財產的衝擊；在醫療與農業方面，雙方也將持續在共通主題上尋求合作，連結產業界帶動商機。

陳良基指出，今（2018）年科技部亦通過「台菲三明治計畫」(Sandwich Scholarship Program, SSP ) 17個獎助學金名額，吸納菲律賓優秀博、碩士學生來台參與短期研究與實習，建立雙方相關領域的人才連結。另外，台菲雙邊研究計畫 (2018 Joint Research Program, JRP)，特別包含了運用人工智慧方法，自動檢測兒童早期齵病研究之AI相關領域。

陳良基強調，菲律賓以英語為官方語言，加上每年培育13萬資訊工程師，使得菲律賓成為全世界最重要軟體業務外包地區，具有發展AI的極大潛力。若能結合臺菲雙方發展AI發展的軟、硬體優勢，互惠互補，將更開拓雙方在AI相關領域的國際合作新局。