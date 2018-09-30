台灣「淡蘭古道」入選世界步道大會影展片　獲熱烈迴響

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由國際設計大師蕭青陽執導、介紹台灣「淡蘭古道」的影片，入選首屆世界步道大會影展 (World Trails Conference World Trails Film Festival)，並在西班牙當地時間29日晚間，在影展中全球首映。

淡蘭百年山徑是北台灣重要文化與自然地景，今年6月2日正式升級為長距離健行步道「淡蘭國家級綠道」。

中央廣播電台報導，該影片是由新北市政府觀光旅遊局，邀請蕭青陽擔任策劃執導的「淡蘭古道」系列形象影片，透過影像向世界各國介紹充滿台灣古道文化特色的「淡蘭古道」。

「淡蘭古道」在世界步道大會放映後，獲得觀眾熱烈迴響。有西班牙觀眾看完影片後表示，迫不及待地想要出發前往台灣探訪淡蘭古道。

圖片來源:新北市觀光局官網

圖片來源: 台灣千里步道協會

央廣引述新北市觀光局指出，淡蘭古道是承載北台灣開發歷史，並與世界連結的文化路徑。它橫跨現今北台灣新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣四個行政區，目前多數山徑，仍是登山健行者愛好的秘徑（如上圖)。

該古道早期為原住民狩獵和遷徙的路徑，清代為台灣北部「淡水廳」往來東部「噶瑪蘭廳」的淡蘭舊道系統，承載先民遷徙、產業拓墾和聚落發展的人文足跡。

淡蘭古道深坑街 (圖片來源:維基百科，作者為Pbdragonwang)

來自南非同時也是世界步道大會主席的蓋利歐・聖茲(Galeo Saintz)表示，他們會選擇這部片為影展片，是因為看到這些朋友用手作步道的方式照顧著淡蘭古道，影片中用很獨特的文化視角，讓大家看到這些讓淡蘭古道美麗及永續的幕後故事。

世界步道聯盟(World Trails Network) 是2010年起由韓國民間步道組織發起，匯聚全球關心步道議題的組織及健行者們。

聯盟每兩年舉辦一次大會，今年第7屆世界步道大會暨首屆影展，舉辦時間為9月26日至29日，地點位於西班牙的聖地牙哥德孔波斯特拉(Santiago de Compostela, Spain)。

新北市政府、台灣千里步道協會及蕭青陽工作室今年首度攜手合作參與，台灣千里步道協會更於會議期間推廣台灣的樟之細路與淡蘭古道，並發表專文。



蕭青陽工作團隊特別剪輯一支「淡蘭古道」形象影片參加首屆世界步道大會影展，經過評選，最後與其他6支影片獲選在影展大會中公開放映，成功在國際舞台上打開台灣「淡蘭古道」知名度。

向來自肯亞的朋友介紹淡蘭百年山徑 (圖片來源: 台灣千里步道協會官網)