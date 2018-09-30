傳高職僑生專班付費仲介招生　僑委會表將嚴格把關不手軟

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）由僑委會辦理的高職建教僑生專班，外傳部分學校付費由仲介招生，為搶東南亞學生，而僑委會委員長吳新興近日表示，目前沒有發現此狀況，但會密切關注，一經發現將取消學校招生資格。

聯合報報導，少子化威脅私立高職招生，為拚生源，並配合新南向政策，僑委會近年擴辦高職僑生建教專班，從早期只一校招100人，激增為今年13校招1600多人，卻也傳出因搶生激烈，市場上出現幫忙找生源的仲介亂象，學校和僑生都要支付仲介費。

據中央社報導，吳新興表示，目前尚未收到任何檢舉、投訴，或蒐集到相關事證，沒有發現這樣的狀況，但僑委會仍會密切關注，一旦發現，將取消學校的招生資格，因為要求僑生付仲介費才能就讀，是對弱勢僑生的剝削。

吳新興表示，僑委會承辦的「3+4高職建教僑生專班」，提供國中畢業的僑生來台就讀高職，3年畢業後，可直升科技大學再讀4年。僑生在台一方面讀書、一方面可到相關工廠或公司實習，讓技職教育結合產學合作。

吳新興說明，過去高職建教僑生專班只有4所高職承辦，每年約700多名學生，他上任後配合新南向政策，並盼望紓解少子化壓力，兩年前對名額加以鬆綁，今年達到12校共1500多人。

吳新興說明，僑委會另有承辦海外青年技術專班（海青班），招收高中畢業或高二以上肄業僑生來台就讀，每年約1300多人，其中以馬來西亞學生佔多數。

吳新興指出，目前政府正推動新經濟移民法立法，規劃未來高職建教僑生專班與海青班學生畢業後，可以留在台灣工作，符合一定條件者可取得居留權，以因應少子化問題與彌補中階技術人力的不足。