亞太電子商務展吸睛　新南向國家商機蓬勃

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）第4屆亞太電子商務展由中華民國對外貿易發展協會舉辦，已於昨（29）日落幕，貿協統計，3天共計吸引逾4萬人次參觀，來自8國、64家廠商參展，龐大商機極具發展潛力。

本屆亞太電子商務展囊括8大電商主題，分別與以下有關：智慧零售、跨境電商、網路購物、社群網路行銷、行動商務、物流、數位金融、大數據、新創。

另外，於展覽期間特舉辦的「電商市場解析沙龍」、「電商實務講堂」及「新創講堂」，邀請來自馬來西亞、泰國、越南及中國的市場專家與業者，剖析當地市場商機及服務特色。

據中央社報導，越南電商TIKI市場總監Jessica Vu便在電商市場解析沙龍上表示，越南近9500萬人口中，有超過半數是網路使用者，且平均每位國民有1.3支手機，未來越南在行動商務的爆發力不容小覷。

另外，越南有9成的跨境購物消費者相信「舶來品即為好產品」，建議有意進軍越南的電商，應先建立品牌口碑，並與當地知名且信任度高的網路平台合作。

首次參展的程澈科技提供「Buy+1」系統，透過連結LINE及Facebook，只要留言「+1」，就能迅速簡單完成訂單，據程澈科技執行長古偉君表示，已接獲印度、孟加拉、韓國、美國及東南亞地區的買主詢問，會考慮進軍新南向市場。另外，日商Commoney也接獲中國、新加坡、孟加拉等買主洽談合作，明年有意再次參展。

貿協統計，本次展覽吸引來自23國、近250位國外買主來台參觀並尋求媒合，前5大買主國為中國、美國、馬來西亞、日本、印尼，3天展覽共計吸引逾4萬人次入場參觀。