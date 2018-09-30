2018移工文學獎作品　吐離鄉背井心聲

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）「第五屆移民工文學獎」已宣布得獎名單，由前印尼移工Laso Abdi抱走首獎成為最大贏家，作品《關於愛》描寫印尼看護於雇主小孩，與家鄉子女間情感上的拉扯，並面臨殘酷抉擇。

本（2018）屆移民工文學獎，除台灣稿件，首度擴大徵求香港、澳門、新加坡、馬來西亞移民移工之創作作品。

另外，投稿件數量創下歷年新高，共徵得553份投稿作品，分別為菲律賓文230篇、印尼文165篇、越南文92篇、泰文66篇。最後由7位作者獲首獎、評審獎、優選、青少年評審推薦獎，及由澳門觀光局支持增設之「澳門特別獎」，獎金共計台幣32萬元。

今年首獎由前印尼移工Laso Abdi獲得，並獲獎金10萬台幣，其投稿作品〈關於愛〉，描寫一位印尼看護在雇主的小孩，及家鄉子女間情感的拉扯與抉擇，文字樸實情感真摯，獲得決選評審團、青少年評審團一致高票肯定。

得獎作品題材豐富，除書寫跨國移民移工之勞動經驗外，對主雇關係、性別、創傷、社會觀察及批判等，亦多有著述。如獲評審獎及青少年評審推薦獎的菲律賓文作品《爸爸的神祕箱子》，以移工子女的視角，透過「Balikbayan」（菲律賓移工寄回鄉的大型包裹）描寫出離鄉背井的移工與家鄉的情感連繫。

「第五屆移民工文學獎」由東南亞教育科學文化協會主辦；國立臺灣博物館、國立臺灣文學館、文化臺灣基金會、中華外籍配偶暨勞工之聲協會、澳門新生代雜誌共同主辦；文化部、臺灣民主基金會、誠致教育基金會、和碩聯合科技、澳門文化局贊助。頒獎典禮將於今（30）日於國立台灣博物館本館舉行。