東南亞朗讀文學馬拉松　白晝之夜邀民眾了解移工生活

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）2018白晝之夜籌備70場表演活動，以及43組裝置藝術，邀請民眾走上中山北路街頭從晚玩到早，其中，以外籍移工為題的朗讀比賽，也將於台北市立美術館大廳舉行。

今年第三屆的台北白晝之夜，邀請策展人胡朝聖擔任藝術總監，以「顛倒之城」為主要概念，將於中山北路上展出43件電子裝置，並安排70場表演活動，邀請民眾穿上「中山裝」瘋玩一整夜。

台北市年度大型藝文活動「白晝之夜」自2016年舉辦，以發現台北市夜間魅力為出發點，藉由藝術裝置及表演活動，每年吸引至少20萬民眾參與，其活動三大秉持「免費參加」、「公民參與」、「跨夜舉行」，邀請民眾在晚間自由穿梭在街道巷弄間，發現曾被忽視的美好景色。

今年第三屆的台北白晝之夜，策展人胡朝聖擔任藝術總監，以「顛倒之城」概念結合中山北路歷史為主題，邀請大家用一顆自由開放的心，觀看人事物的眼光，發現平日看不見的台北城市風景。

開幕由法國及台灣團隊揭開序幕，表演團隊分別為姚仲涵帶領的《黑白混》（H.H + As one）、姚尚德的《野孩子肢體劇場》及法國《匿名者劇團》，另外，其他多元跨界的藝術家團隊包含，何采柔、山下拓也、當若科技藝術、野孩子肢體劇場等，將於花博公園美術館、林森公園、雙城公園等地展出，詳細作品請前往官網查詢。

值得一提的活動之一，由燦爛時光東南亞主題書店舉辦的「東南亞文學朗讀馬拉松」，透過移工所創作的各式文體，以及各種東南亞文學作品，邀請大家用中文以及東南亞語言閱讀，一起朗讀接力進入移工的世界，認識他們的生活。

活動將於台北市立美術館大廳舉行，除此之外，現場也分別準備由九歌出版社、聯合文學出版社提供的詩人余光中、洛夫詩選供民眾閱讀。

燦爛時光東南亞主題書店為一間非主流的文化基地，其書本只借不賣，提供東南亞文字書籍、繪畫、講座、讀書會、電影紀錄片、語言學習的二手書。