新住民任國慶主持人　網友：周子瑜翻版

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）自去（2017）年國慶大典邀請原住民擔任主持人後，今年首次邀請新住民接棒，其中，主持人之一的越南籍新住民阮秋姮，甜美長相及姣好身材，受網友封為「越南周子瑜」。

綜合媒體報導，阮秋姮已經來台灣住了8年，目前身兼越南語教師、師大研究所學生、Youtuber等多重身分，經常分享台越文化交流經驗。

18歲高中畢業後就來台灣學習中文的阮秋姮表示，那時候越南很流行到海外留學學語言，然後再回國進外商工作。剛好我的媽媽那時候也在台灣工作，我就也來台灣學中文，一開始只是想說學一年語言就回越南做華語翻譯。

阮秋姮於台灣唸書時，認識丈夫John，這幾年有許多想學習越南話的台灣學生，阮秋姮最後突發奇想，與從事影視專業工作的John，一起在YouTube影音平台創立了《Hang TV - 越南夯台灣》，當起了YouTuber，並於臉書專頁「Hang TV - 越南夯台灣」分享台越之間的文化觀察和語言的教學。

今年的七月阮秋姮分享我的媽媽是外籍幫傭」影片，阮媽媽14年來無私為家庭付出，影片中阮媽媽的雇主提供住所，讓來台灣念書的阮秋姮能與阮媽媽相聚，前陣子因工作年限到期返回越南，一家人到機場送別，其中雇主不捨的抱著阮媽媽，讓在一旁的女兒們不捨哽咽。

現年27歲的阮秋姮說著一口流利中文，亮麗的外型和親切態度很受歡迎，曾經主持越南在台辦事處的尾牙及國慶，也曾出演新北市政府製播新住民節目「幸福新民報」第4季。

對於接下國慶大典的主持棒，阮秋姮非常低調不願多談。有網友說他與韓國發展的周子瑜兩人長相神似，讓阮秋姮有了「越南周子瑜」的封號。