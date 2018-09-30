(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)潭美颱風正在貫穿日本，明（1）日起東京等國人常前往觀光或工作的地區，也會開始受到影響，請民衆關注最新消息。為了方便人在當地讀者對照參考，下文全部使用日本時間，請見諒。

潭美颱風在2018年9月29日影響沖繩縣。圖為首府那霸市人員清理倒下樹木之照片（美聯社）

日本《NHK》在今日上午10點10分發稿之報導中，引述日本氣象廳資料，表示潭美在今（28）日下午6點，正逐漸靠近沖繩本島，行進方向為東北，中心氣壓為950百帕、最大風速為每秒45公尺、最大瞬間陣風為每秒60公尺，時速則來到45公里，一改先前龜速印象。

報導介紹，發稿時九州鹿兒島縣、宮崎縣、以及熊本部分地區，已經被潭美颱風暴風圈籠罩，出現狂風豪雨。

《NHK》説明，潭美之後速度將繼續升高，並在今日内靠近大阪、京都、奈良、姬路等城市所在的西日本地區。之後，颱風將花費大約1天時間，通過東日本和北日本，往北海道方向前進。

日本氣象廳在日本時間今（2018年9月30）日上午9點公佈的潭美颱風最新路徑預測圖（翻攝自日本氣象廳網站）

報導特別警告，名古屋、靜岡等城市所在的東海地區，很可能會在今日晚間到明晨間，出現歷史性大潮，甚至有望突破1959年超級強烈颱風薇拉（日本稱伊勢灣颱風）所締造的記錄。當年有5098人因薇拉死亡或失蹤，受傷人數更是達到將近39000人，最後淹水等了3個月，才完全退去，相當驚人。人在當地民衆，屆時請勿接近海邊，一切以自身生命安全為優先。

日本氣象協會則報導，受到鋒面影響，雖然颱風尚未靠近東日本地區，但今早千葉縣已經出現每小時將近50毫米的降雨，而其他地區也可能在潭美靠近前，出現每小時30毫米的降雨、雷擊、強風、甚至龍捲風。

報導警告，在今日下午開始，東日本地區風速會快速變強，降雨量也恐提升到每小時50毫米，甚至在山地地區還可能來到80毫米，導致停電或交通運輸無法正常運行。

日本氣象廳在日本時間今（2018年9月30）日上午6點公佈之最新天氣圖（翻攝自日本氣象廳網站）

另外，根據《日本經濟新聞》，JR東海鐵路公司確定，今日下午從東京車站開車，預計下午4點52分抵達三島車站的短途慢車新幹線（こだま，Kodama），將是本日末班車，其後所有東海道新幹線所有班次都將暫停營運。

另外，一般情況下每10分鐘一班次的最快直達快車（のぞみ，Nozomi）以及每小時兩班的普通直達車（ひかり，Hikari）往大阪方向班次，則在今日上午9點半，就已停止運行。

根據報導，JR東海鐵路公司目前尚不確定，明日東海道新幹線是否能正常營運。

潭美颱風將貫穿日本 大潮恐破歷史紀錄