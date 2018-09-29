臺灣期貨交易所　舉辦防制洗錢及打擊資恐講座

臺灣期貨交易所於 107 年 9 月 27 日舉辦防制洗錢及打擊資恐講座 ，特別邀請金融監督管理委員會國際業務處王科長湘衡以｢ 洗錢防制國際評鑑實務｣為題講演， 目的在使期貨業者瞭解倘若被遴選為亞太防制洗錢組織（ Asia/ Pacific Group on Money Laundering, 簡稱 APG ） 第三輪相互評鑑受評鑑機構時，評鑑過程中應注意重點、 如何應對及準備資料。

王科長為 APG 國際評鑑員、我國 106 年及 107 參與 APG 第 20 屆及 21 屆年會代表團成員， 曾參與對帛琉洗錢防制實地評鑑， 具有對金融機構實地評鑑之豐富經驗。 課程吸引專營期貨商及專營期貨經理事業之董事長、 總經理及防制洗錢及打擊資恐業務相關人員共 60 餘人參加。

臺灣期貨交易所黃總經理炳鈞表示， APG 第三輪評鑑結果良窳， 將直接影響我國資金匯出入效率、金融機構在海外業務、 外國對資金來我國投資控管程度，間接影響我國國際聲譽與地位。 臺灣期貨交易所為促請期貨業落實防制洗錢及打擊資恐作業法令之遵 循，期使業者能順利通過亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑，自 20 17 年迄今依金融監督管理委員會指示，已對期貨業者實施 3 次全面 性專案輔導查核、按月控管期貨業者相關缺失改善情形及辦理 14 場 次與防制洗錢及打擊資恐相關之宣導說明會等措施。