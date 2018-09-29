臺灣期貨交易所　舉辦防制洗錢及打擊資恐講座

臺灣期貨交易所於107年9月27日舉辦防制洗錢及打擊資恐講座，特別邀請金融監督管理委員會國際業務處王科長湘衡以｢洗錢防制國際評鑑實務｣為題講演，目的在使期貨業者瞭解倘若被遴選為亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering,簡稱APG）第三輪相互評鑑受評鑑機構時，評鑑過程中應注意重點、如何應對及準備資料。
王科長為APG國際評鑑員、我國106年及107參與APG第20屆及21屆年會代表團成員，曾參與對帛琉洗錢防制實地評鑑，具有對金融機構實地評鑑之豐富經驗。課程吸引專營期貨商及專營期貨經理事業之董事長、總經理及防制洗錢及打擊資恐業務相關人員共60餘人參加。
臺灣期貨交易所黃總經理炳鈞表示，APG第三輪評鑑結果良窳，將直接影響我國資金匯出入效率、金融機構在海外業務、外國對資金來我國投資控管程度，間接影響我國國際聲譽與地位。臺灣期貨交易所為促請期貨業落實防制洗錢及打擊資恐作業法令之遵循，期使業者能順利通過亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑，自2017年迄今依金融監督管理委員會指示，已對期貨業者實施3次全面性專案輔導查核、按月控管期貨業者相關缺失改善情形及辦理14場次與防制洗錢及打擊資恐相關之宣導說明會等措施。
臺灣期貨交易所亦表示，有鑑於我國期貨業者過往並無接受APG相互評鑑之經驗，本次講座除請王科長對期貨業者介紹The Financial Action Task Force (FATF) 之風險評估方法與執行方法、國家風險評估、產業弱點評估結果、國家風險評估對金融機構意義及期貨業者辦理對客戶審查、可疑交易申報應注意等事項，特別商請王科長重點講授面對APG評鑑時、受評機構如何向國際評鑑員展現具體作為及準備那些資料。本次講習參與人員與講師互動相當熱絡，參與者會後咸認，本次課程內容有助於業者落實遵循防制洗錢及打擊資恐作業規範及因應APG第三輪相互評鑑。