阿里山秋饗茶會 溪澗品茗別有情致

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）在金風送爽的秋季，阿里山國家風景區管理處今（29）日舉辦了一場「秋饗野溪茶會」，民眾坐在山溪野澗旁，拿起漂流而下的茶盞品茗，一嘗古人「曲水流觴」的情致。

中央社報導，阿葉溪飛瀑步道是嘉義縣梅山鄉太興村秘境，是作為阿里山四季茶旅的一個亮點，「秋饗野溪茶會」以茶鄉與多元生態，展現阿里山四季茶旅精神。

這場別有風情的茶會，沿著阿葉溪和大地茶席擺設20席特色茶席，包含曲水流觴茶席、溪畔茶席、觀瀑茶席、茶埕茶席、野溪茶席、飛瀑茶席、打石茶席和大地茶席，遊人可在清涼溪水中泡腳，在流水潺潺聲中，啜一口甘醇好茶。

「曲水流觴」茶席，讓旅人在溪邊石頭上取用隨著流水漂到面前的茶杯，風雅至極。「飛瀑茶席」顧名思義，以阿葉溪沿石壁流洩而下的瀑布為背景。「打石茶席」結合溪床砂岩景觀，可見舊時人工鑿石的痕跡。「大地茶席」則為黃頭鷺飛越山野的最佳賞鳥點。

阿里山國家風景處表示，嘉義縣梅山鄉太興村，地處海拔450至1250公尺，近年來村民種植無毒金萱茶葉有成，每年白露時節，成千上萬黃頭鷺往南遷徙，沿著清水溪河谷進來，在山谷順著氣流往上盤旋，飛越山頭，向南方飛去，成為著名的「萬鷺朝鳳」奇景。

曲水流觴（圖／中央社）

古箏演奏揭開序幕（圖／中央社）