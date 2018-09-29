印尼地震引發海嘯數百人喪命 海岸線屍橫遍野

印尼官員說，昨天規模7.5強震引發海嘯侵襲蘇拉威西島，導致近400人喪命，海灘上數以百計準備節慶活動的人下落不明。災區巴路市和鄰近地區至今已發生約100次餘震。

印尼國家災害應變總署發布的官方死亡人數達384人，全數都在遭海嘯侵襲的巴路市（Palu）罹難，同時提醒死亡人數很可能再攀升。另約有540人受重傷。

巴路市海岸昨天遭海嘯引發的1.5公尺高海浪衝擊，在這個約有35萬居民的城市，海灘附近地面散見罹難者遺體。

災害應變總署指出，原訂昨晚展開的海灘節慶活動，數以百計投入準備工作的民眾至今下落不明，令人憂心。

醫院擠爆送進來的傷者，許多人甚至露天接受治療；生還者則協助尋回罹難者遺體。

拯救兒童基金會（Save the Children）工作人員郝爾茲（Tom Howells）說：「我們特別擔心地震對孩童的影響，他們較容易遭海嘯捲走。」

官員說，巴路和鄰近地區自昨天地震後，已經發生約100次餘震。

美國地質調查所（USGS）表示，蘇拉威西島（Sulawesi）昨天格林威治標準時間將近11時（台灣時間近晚上7時）發生規模7.5強震，震源深度僅10公里。這樣的淺層地震破壞力較大。

印尼安全事務部長威蘭多（Wiranto）告訴TVOne電視台，軍方開始自首都雅加達派遣貨機運送救援物資。

巴路市機場跑道和控制塔台在地震中毀損後至今關閉，不過官員說，正準備重新開放，好讓物資能順利送入。