大學文憑不值錢 可支配所得連5年不敵專科

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）大學學歷有多不值錢？主計總處最新調查顯示，大學畢業生的平均可支配所得，已連續5年低於專科生。

中央社報導，主計總處家庭收支調查顯示，10年、20年前，具大學學歷者，平均可支配所得明顯優於專科學歷者。以2000年為例，前者可支配所得平均新台幣75.1萬元，遠高於後者的58.9萬元。

然而，大學學歷者的可支配所得自1995至2000年間達75萬元高峰後，便一路走下坡。反之，專科學歷者所得則出現緩升趨勢。

2013年，專科學歷者平均可支配所得已超越大學學歷者，至今已連續5年優於大學。2017年，專科學歷者平均可支配所得為63.8萬元，大學學歷者平均則為60.5萬元。

主計總處官員指出，早期大學錄取率低，大學學歷幾乎與能力、技術畫上等號，具職場優勢。如今大學錄取率逾9成，卻非程度保證，薪資所得明顯拉低。

中央大學產業經濟研究所教授單驥表示，台灣的大學數量逾百所，僅前段班的學生較具競爭力，後段班學生數量大，職場競爭力又不如前段班的畢業生，薪資出現差距，進而拉低大學學歷者的平均可支配所得。

他嘆道，大學素質落差大，專科定位則相當清楚，加上現在專科學校很努力做技能鑑定，只要技術好、能力強，企業自然不吝於給予好的待遇。

事實上，台灣學用落差問題，冰凍三尺，非一日之寒。日前由黃昆輝教授教育基金會舉辦的一場論壇中，專家學者就提出了建言，政府應採宏觀調控方式，參考產業需求，再加以規範校系招生，而非任由各大專院校任意開辦系所。此外，無論是教育界或企業界，皆應制定良善的再進修、再學習機制，讓畢業生投入職場後，能持續學習技能，因應新的工作需求。

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