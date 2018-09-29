護「心」從日常做起　噁心、手麻和呼吸不順 都是心臟病前兆

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）世界衛生組織（World Health Organization）指出心血管疾病是全球死亡的頭號殺手，每年都造成全球約1,770萬人死亡，占全球總死亡人數31%，在國內心臟病是國人第二號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管相關死因，血管性疾病造成每年53,697人死亡。

為了喚起民眾能對心臟血管健康的重視及採取護心保健行動，世界心臟聯盟（World Heart Federation）訂定每年的9月29日為世界心臟日，並發起全球性宣導活動。

其實心血管疾病很多危險因子是可以預防的，但民眾在採取預防保健措施仍有不足，國健署署長王英偉表示缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸、嚼食檳榔及過量飲酒等問題，是心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子。

此外，近年來受氣候變遷的影響，極熱極冷的氣候型態也是誘發因子。因此，國健署呼籲平時就應預防保健心臟血管，可別輕忽心血管疾病的威脅！

雖然老化是心血管疾病的危險因子之一，但隨著生活型態改變，對於工作壓力大、少運動、外食族居多的年輕族群，也應該及早注意自己「心」的健康危機建議以自己為出發點，落實健康生活形態，如（1）健康飲食：少油少鹽多纖維，以蒸、煮、川燙代替油炸；（2）規律運動：每週累積150分鐘的中度身體活動，例如快走、慢走、騎自行車等；（3）向菸說不：不管是直接吸菸或被動吸入二手菸，都會增加血管傷害，罹患中風及心臟病的風險；（4）定期健檢：了解自己的血糖、膽固醇、血壓及體重指標(BMI)，國健署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，民眾可善加利用。

提醒民眾如果出現心臟病徵兆（胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等症狀）。男女症狀不同，女性則常會出現噁心、手麻、背痛、呼吸不順等，可能立即危及生命，建議立即就醫接受治療。