〈時評〉也談宜蘭選情

9月27日，電視、報紙上看到如下訊息：「蔡總統三天兩度赴宜蘭，拉抬陳歐珀選情」。總統府祕書長陳菊，還語帶哽咽的說：「民主聖地宜蘭不能輸，若輸了我們對不起上一代」。仔細看新聞報導内容，我們看到說民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀立委，一度民調差國民黨候選人羅東鎮長林姿妙30%以上。幸好在蔡總統努力拉抬，而且首次的行動中常會到宜蘭五結鄉來舉辦，使得目前差距降到15%左右。看了這些新聞之後，覺得即使如此，陳歐珀立委如果不改變作法，還是不可能勝選的。

8年前我在宜蘭購置房子，當成退休後的住所，四年前我從台大退休後，基本上算是住在宜蘭。雖然為了推動地熱發電，週一至週五上班日時常在台北。在宜蘭台北之間，有時候一周還跑三四趟，對於宜蘭可以算是很有了解。比如說，在首都客運上，每班車都可以看到林姿妙宣傳羅東鎮建設廣告。最近在宜蘭陽明醫院附近，復興路平交道旁的大樓，出現了一個很大的看板「立委七年、建設空空。直線鐵路：空，鐵路高架：空， 醫學中心：空。陳歐珀立委：跳票」的看板。而且不只在復興路鐵路旁，在其他的地方也看到同樣的看板。

我打聽了一下陳歐珀立委反應如何？竟然說是透過立委職權，向執政黨要求趕快建一條貫穿翡翠水庫底下的北宜直鐵。天啊！民進黨最近因為深澳燃煤電廠、大潭藻礁問題，已經跟環保人士對立。在這緊要關頭，陳歐珀竟然還倡言為了解決宜蘭的週未假日塞車的交通問題，要建設一條貫穿翡翠水庫底下的直線鐵路，這不是要執政的民進黨與台灣所有的環保人士為敵嗎？

宜蘭縣是僅次於苗栗縣，負債比例全國第二高的縣市。因此可證明，觀光人潮並沒有辦法帶來宜蘭縣財政改善、縣民生活品質的提昇。宜蘭週六、週末有觀光人潮，但在目前勞基法的要求之下，宜蘭即使是星期日也很多店是關著。我曾經寫過很多篇關於用綠能來建設宜蘭的文章，可惜陳歐珀立委好像都沒有看到。而他提出「一鄉鎮一運動，要將宜蘭打造成運動產業基地」。我覺得其實對這些鄉鎮，並不會有很大的幫助，還不如我多次寫文章提到的，在宜蘭也輕易可以做到「一鄉鎮一地熱電廠」。

在此，我對陳候選人提出幾個建議 ：

一、為了展示決心，辭掉立委專心拚縣長選舉。

二、善用宜蘭在地資源。例如宜蘭已有「宜蘭科學園區」，可惜裡面沒有什麼廠商進駐。應努力發展宜蘭科學園區變成綠能園區。

三、宜蘭有礁溪溫泉、清水地熱等資源，在五結鄉利澤工業區已建立101 MW的地熱電廠。同樣的觀念，也可以在礁溪鄉、宜蘭科學園區，建一個100 MW級的地熱電廠，兩區都有與利澤類似的地熱資源。

四、將三星鄉（至少天送埤）變成溫泉鄉。三星鄉特產 ：三星蔥、上將梨等。天送埤在週末更是人潮滿滿，過去這幾年，地方政治人物以及科技部的地質學者，拿著能源國家型計畫地熱主軸的地熱發電的研究經费，實際上主要是在三星鄉做溫泉探測的工作，而且最近也有相關炒地皮的新聞。這對台灣地熱發電產業推動是不利的。

過去幾年我曾經發表很多文章，反對在三星地區繼續挖井，繼續花數億元再挖所謂NEP2第三口井、第四口井。然而我個人並不反對將三星鄉（至少是天送埤）變成溫泉鄉。其實做法非常簡單，只要在清水地熱發電後的溫泉水，用一條6吋的管線沿著山路送到天送埤，甚至送到三星鄉公所就可以。解決這個問題的經費相信也不必太多、應該也是幾千萬元就可以解決。

建議縣長候選人，應該將此納為政見，這樣至少也可以爭取到急著要發展成溫泉鄉的三星居民的支持。