台灣雕塑家鋼雕藝術  華府雙橡園《重生》

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）我駐美代表處為慶祝華府雙橡園（Twin Oaks）130週年，舉辦一系列活動，除了「花現台灣」蘭展，更於園中展出台灣知名雕塑家康木祥以回收電梯鋼纜製作的7件《重生》（Rebirth）系列作品，自9月20日展至明年3月底，表達我政府對永續發展的重視及對藝文創作的支持。



外交部表示，自幼研習木雕的康木祥，2013年受台北101大樓之邀，以淘汰鋼纜進行環保再生藝術創作，其鋼雕作品剛柔並濟、富含意象，深獲好評。《重生》系列是以象徵生命的胚胎，傳遞對地球環境、人類生活的關懷，其中的《雙生》（Twin Life）更將列入雙橡園的永久典藏。



《雙生》高3.2公尺、重3.7噸，是康木祥探勘雙橡園後所創造，透過層層繚繞、扭轉的鋼索，呈現兩個生命體合而為一的意象，象徵和平相融，也代表台美間合作共享，由雙橡園收藏，別具意義。



外交部指出，本次展覽為我拓展文化外交工作的一環，將台灣藝術家及作品推向國際，期望透過軟實力，增進各國對我國文化的瞭解，提升國家整體形象及國際能見度。

位於華府的雙橡園，為我國財產，曾於1937年至1978年間，作為九任台灣駐美大使官邸。1986年2月5日，美國政府將此建築物列入國家史蹟名錄。

駐美代表處大使高碩泰夫婦（左2及左3）、尼加拉瓜駐美大使坎伯（左1）、藝術家康木祥（左4）、巴拉圭駐美大使羅哈斯（右4）、美國在台協會（AIT）執行理事羅瑞智（右3）、「國際藝術暨藝術家協會」主席David Furchgott（右2）及台北101營運長劉家豪（右1）（圖／外交部）