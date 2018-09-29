兒時暴露二手菸環境女性  成年罹類風濕性關節炎風險大增

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）法國研究發現，女性若於孩提時代曾暴露於二手菸環境中，成年後恐增加罹患類風濕性關節炎的風險。

類風濕性關節炎（Rheumatoid arthritis）是一種免疫系統疾病，常導致關節腫脹、疼痛。過去已證實吸菸會增加罹病機率，而由巴黎第十一大學（Paris-Sud University）流行病學研究中心所做的研究發現，兒時吸入太多二手菸，也可能是致病元凶。

《路透》報導，研究追蹤了71,248名、平均50歲女性，自1980年代起每3年的健康狀況，最終有371名罹患類風溼性關節炎。

其中，兒時未暴露於二手菸環境，但成年至今曾有吸菸習慣者，比從未吸菸者多了38%罹患類風濕性關節炎的機率。兒時暴露於二手菸環境，成年至今曾有吸菸習慣者，罹病風險遽增至67%。

至於從未吸菸者，若兒時暴露於二手菸環境，罹病風險也高出了43%。

正常人的免疫系統會攻擊侵入人體的細菌或病毒，但患病者的免疫系統會轉而攻擊健康細胞。吸菸使肺部細胞的蛋白質出現變異，觸發自體免疫（autoimmune）活動，從而導致類風濕性關節炎。

研究結果刊載於英國風濕病學會（British Society for Rheumatology）網站。