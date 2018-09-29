外交部國慶影片出爐！多元文化以人為出發點

（台灣英文新聞/政治組 ）外交部已於近日公布2018國慶日影片，宣傳主題「以人為本、幸福共好」凸顯政府施政的核心理念與原則，片長近10分鐘。

近日外交部於網路公布的國慶影片，共四項主題皆以闡述「以人為本、幸福共好」（People Centered, Joint Happiness）為主，分別為「科技創新、經濟升級」、「多元包容、文化融合」、「民主自由、活力社會」、「踏實外交、國際合作」，總片長近10分鐘。

另外，配上中、日、英、法、西、葡、義、德、俄、阿拉伯、印尼、越南及泰文等13種語文字幕，而中、英文版本另特製3分鐘及30秒版。

據中央社報導，外交部表示，影片共分四個章節，第一是「科技創新、經濟升級」，顯示台灣經濟發展重心聚焦「5+2創新產業」政策，政府積極協助產業轉型，建構友善的新創產業及外商投資環境，積極打造台灣成為「亞洲．矽谷」。

第二是「多元包容、文化融合」，近年台灣持續融合新住民及各式宗教信仰，並擴大吸引各國觀光客來台，已成為獨特的多元開放社會，讓國際社會對台灣的「軟實力」（Soft Power）深感驚艷。

第三，「民主自由、活力社會」，台灣成為國際社會公認的成功民主故事，國際非政府組織「自由之家」（Freedom House）今年續將台灣列為「自由」國家。

第四是「踏實外交、國際合作」，在「踏實外交、互惠互助」的基礎上，持續推動「新南向政策」，並透過高層互訪及互惠互利的雙邊合作計畫，持續深化台灣與邦交國邦誼，拓展與友好及理念相近國家的實質關係，並積極參與國際人道援助、災害救援、疾病防治及減緩氣候變遷等議題。



2018國慶影片（影片來源：外交部）