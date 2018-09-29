苗栗全民運動會　東南亞武術好手來台切磋

（台灣英文新聞/體育組 綜合報導）以武會友！2018全民運動會今（29）日於苗栗縣開幕，各縣市近萬名選手將同台競技，並邀請來自馬來西亞、新加坡、菲律賓等國家，進行武術觀摩交流。

全民運動會自即日起至10月4日在苗栗縣舉行，苗栗縣代表隊共參加元極舞、太極拳、木球、沙灘角力、拔河、柔術、飛盤、國術、滑輪溜冰、躲避球、慢速壘球、摔角、槌球、滾球、舞蹈運動、劍道、龍獅運動等22個項目、495名選手參賽。

據中央社報導，苗栗縣教育處長徐永鴻指出，部分賽事已陸續進行，苗栗縣在木球項目率先奪得一金、一銀、一銅，希望其他項目選手都能突破自我，超越上屆全民運苗縣代表隊7金、7銀、7銅的成績。

苗栗縣政府也配合新南向政策，邀請馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼等國家選手來台，針對扯鈴、舞龍、武術等各運動項目交流，並於昨日在頭份國中舉辦武術觀摩表演賽，雙方於現場切磋，充分發揮以武會友的精神。

苗栗縣副縣長鄧桂菊指出，學習武術可強健體魄，在修練過程中，更能習得外觀內省的真義，涵養心性品格、學習尊師重道的傳統，苗栗縣向來重視且持續推廣武術等傳統技藝，透過國際觀摩交流，讓這次全民運動會更添風采。

苗栗縣政府指出，2018全民運動會大會開幕式，今日下午在苗栗市巨蛋體育館舉行；晚間7時30分在苗栗縣立體育場另舉辦精彩的選手之夜演唱會，體育場周邊將進行交通管制，明天下午3時起在台鐵苗栗車站、苗栗縣政府、高鐵苗栗站安排有活動免費接駁公車，提醒民眾注意交通資訊。