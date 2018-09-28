「動物王國」寵物連鎖店緊急聲明：包月儲值者可退現、換貨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）知名寵物連鎖店「動物王國」昨(27)日無預警宣布關閉，李姓業者昨緊急通知上游廠商到店回收相關產品，稱自已因投資電商失利，導致無法繼續營運，旗下的御貓園也同步結束營業，17家分店內的寵物全數送養。

綜合聯合與蘋果報導，今天動物王國緊急發出通知，表示關於消費者儲值點數、包月部分，可扣點數直接換商品，或電洽專線登記資料後，12月底會陸續退還現金。​聲明強調:

如現場無符合需求商品，請致電0917-278370，會先行登記客戶完整相關資料，待儲值客戶資料彙整一段落後，於107.12.31起將各別通知客戶前來領取現金，造成客戶不便懇請見諒！

新北市法制局指出，動物王國李姓負責人對消保官說明，尚未兌換的儲值金額約為新台幣300萬元至400萬元，但相關資料仍待彙整及確認，為處理退費事宜，已申辦專線電話供儲值會員詢問賸餘點數。

自10月1日起，各縣市儲值會員皆可撥打0917278370專線與業者確認剰餘點數，如有符合消費者需求的商品，可直接扣點數兌換，如無符合消費者需求的商品，也可致電辦理退費登記，該公司於儲值客戶資料彙整告一段落後，預計於12月31日起將個別通知客戶前來領取現金。

新北市法制局長黃怡騰表示，動物王國在新北市有3家分店，加計台北市5家、新竹縣、市6家及苗栗縣3家，共計17家分店，其中5家為加盟店，目前均已自行歇業。

新竹市經國創始店員工指出，昨店內寵物就全數送養完畢，今天開始盤點，員工們都已向勞工局申訴，目前負責人也沒有出面告知要如何處理後續的薪資和資遣費等，只告知他們要簽署離職證明，不過目前沒有人敢簽，「怕簽了什麼都沒有。」

動物王國昨宣布停業後，不少已經儲值現金和包月服務的消費者感到錯愕，紛紛在網路上留言詢問「如何退費」。也有不少民眾向消保官申訴。

新竹市消保官劉興振表示，有關儲值餘額的消費者，必須保留儲值證明，包括儲值卡及儲值與消費明細，以備將來團體訴訟之用。消保官將持續關心事件後續發展，協助消費者爭取權益，並主動聯絡該公司負責人。

動物王國負責人李志堅20年前於新竹市經國路創立動物王國，專賣貓狗寵物用品，由於竹科人消費力極高，讓李志堅迅速擴店，共有17據點(如下圖)，據同業估計每月營收約近2千萬元。

翻攝自官網