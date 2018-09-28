本週發行量加權股價指數漲幅約為0.31% 上市股票總市值達33.06兆元

根據臺灣證券交易所統計，2018年9月28日發行量加權股價指數收盤為11,006.34點，較上週(2018年9月21日)的10,972.41點上漲33.93點，漲幅約為0.31%，台灣50指數收盤為8,455.17點，較上週的8,409.88點上漲45.29點，漲幅約為0.54%，寶島股價指數收盤為12,526.22點，較上週的12,495.13點上漲31.09點，漲幅約為0.25%。產業別指數方面，漲幅以觀光類指數上漲6.52%為最大，跌幅以紡織纖維類指數下跌3.32%為最大，未含金融類指數上漲23.76點，漲幅約為0.26%，未含電子類指數上漲45.08點，漲幅約為0.29%，未含金融電子類指數上漲19.82點，漲幅約為0.15%。

本週集中交易市場總成交金額為4,856.56億元，全體上市股票成交金額為4,466.05億元，股票成交量週轉率為1.17%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類1,048.03億元，占全體上市股票交易金額23.47%

第二名，半導體類760.55億元，占全體上市股票交易金額17.03%

第三名，光電類432.64億元，占全體上市股票交易金額9.69%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類3.95%

第二名，鋼鐵類2.29%

第三名，電機機械類2.24%

累計今年年初開盤迄今共182個交易日，集中市場總成交金額為24兆9,313.80億元，市場日平均成交金額為1,369.86億元，股票成交量週轉率為63.90%，股票日平均成交量週轉率為0.35%。

2018年9月28日全體上市公司市場總值為新台幣33兆575.19億元，較上週(2018年9月21日)市值32兆9,644.94億元增加930.25億元，增幅約為0.28﹪。