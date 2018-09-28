昌平國小「教師的小時光」

歡度教師節，昌平就是愛老師！今(28) 日昌平國小與家長會，特別邀請製作車輪餅機器與師傅進入校園， 並將印有《城堡圖案+昌平愛老師》的專屬車輪餅，現場烤製「 古早味束脩」送給老師。

昌平國小陳月滿校長表示，今年(107) 學年度的教師節慶祝活動， 負責籌畫活動的輔導室設計了一系列的敬師活動，包括「 國小老師的小時光」猜猜老師的小學時期照片展、 特製印有昌平愛老師的「古早味束脩」車輪餅、 教師走星光大道時學生獻上的「老師您真棒」、「教師心願任務單」 以及教育局與勞工局合作邀請視障工作者到校的「敬師按摩樂」。

「老師，你國小的時候也這樣嗎?」 學生常常在課堂上好奇問老師，老師小學也是要寫功課嗎? 老師考試都很棒嗎?老師小時候也是吃學校的營養午餐嗎? 健康操也是跳這樣嗎?小時候長得很萌嗎? 因此昌平國小承辦的輔導室， 從九月初就開始了一系列的小時光的慶祝教師節活動。

全校學生拿到的「老師的心願任務單」，裡面共有九項任務， 分別有：當老師的小幫手、對老師說我愛你、 猜猜小時光的照片展中哪一個是你熟悉的老師等等， 九宮格裡面完成2條連線，就可以投入抽獎箱參加抽獎。 二年12班黃晨熙同學表示這份學習單非常有趣， 尤其是認識老師小時候的樣子，看到照片中的老師， 就好像是我的同學一樣親切。

今日教師節邀請教師走紅毯， 在步上星光大道上接受學生的感謝與歡呼之前， 學生獻上老師們小時候常吃的棒棒糖放大版「昌平教師您好棒」， 並貼上學生製作的卡片表達敬師之意， 二年9班的廖英惠老師拿到這個學生特製版的棒棒糖笑得好開心， 六年2班的李莉莉老師拿著熱呼呼、香味四溢的車輪餅表示， 吃著車輪餅讓老師們憶起小學的幸福滋味。

校長陳月滿代表教育局頒贈「敬師禮券」， 家長會謝明憲會長贈送教師禮，代表家長們表達對老師的謝意。 在教師節下午， 還有教育局與勞工局合作送給老師們的視障按摩工作者到校為辛勞的 教師獻上「敬師按摩樂」，為教師節這一天畫下溫馨的句點。