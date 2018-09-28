櫃買關心投資人 推教育宣導動畫

櫃買市場參與之投資人類別以自然人為主，2018年占總成交金額約78%，因此櫃買中心一直以來即對投資人之教育相當重視，不僅於官方網站設置各項教育專區外，並不定期辦理投資講座、宣導會及上興櫃公司業績發表會等，期望透過各類型教育宣導活動來讓資本市場訊息能即時並公開的傳遞予投資人，進而強化其風險承擔與金融知識。

櫃買中心表示，資本市場瞬息萬變，如何提醒投資人認知市場訊息，不聽信來路不明之謠言，並由公開資訊觀測站獲得正確且客觀資訊，實為最重要之工作。而為增加投資人教育並避免教條式之宣導，櫃買中心今年特別以「勿聽信謠言，請善用公開資訊觀測站」為主題製作「熊來了」篇及「釣魚」篇等2部動畫短片。「熊來了」篇係以大家耳熟能詳的「狼來了」故事為背景改編，提醒投資人在投資前應謹守STOP、SEARCH及SELECT等3S法則，才能讓你投資不上當；而「釣魚」篇則以警語的敘述輔以活潑有趣畫面，讓投資人勿聽信謠言，避免落入陷阱。櫃買中心製作2部動畫短片的宗旨，希望能以更多元更活潑的方式，來提醒投資人注意市場資訊，並要善用公開資訊觀測站，才能獲得正確且客觀的資訊。歡迎有興趣之投資人至櫃買中心網站/關於櫃買/出版品/影音專區點選觀看。

本次櫃買中心宣導動畫短片之推出，適逢國際證券管理機構組織(IOSCO) 「世界投資者週(World Investor Week,WIW)」活動，更能讓國際了解我國資本市場對投資人教育之重視。櫃買中心致力於打造「資訊透明」、「交易公正」、「服務優質」之交易平台，以強化資本市場之功能與效率，未來秉持保護投資人之精神，將持續以輕鬆活潑且多元的方式推出各類型投資人教育宣導短片。