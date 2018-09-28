粉紅書車全台跑透透  吸引關注東南亞母語推廣

粉紅色的鋼鐵貓咪車足跡踏遍台灣各地，車上載著東南亞語言的童書繪本，繽紛色彩很難不讓人留下深刻印象，但駕車的人是個中年大叔，眼神堅毅、充滿熱情，他是人稱「貓哥」的林群。

林群在新竹清華大學內經營獨立書店「蘇格貓底二手書咖啡屋」，去年花了200萬元改裝貨車跟親赴東南亞各國採購繪本，懷抱著唐吉軻德勇往直前的信念，開著「行動圖書館」前進新住民聚集處，讓新住民媽媽有機會看到母語書籍，並且讀給孩子聽。他笑說，「我覺得世間之所以美好，就是因為有像我這樣的傻子。」

林群駕著粉紅書車，為新住民巡迴推廣母語。

受燦爛時光啟發 投身推廣母語閱讀

林群投入新住民母語推廣，始於導演侯季然的紀錄片《書店裡的影像詩》，他看到張正所經營的「燦爛時光」書店為新住民與移工做的事，「拖著兩個皮箱到台北車站擺攤，就在地上變成書店很酷。」期許有機會，也要成為新竹的燦爛時光！

於是林群開始觀察周邊新住民朋友，到台越小吃館吃河粉時發現，「天下媽媽無一例外，會吆喝小朋友念書、要乖，那時候我覺得，若是媽媽用越南語教訓小孩子不是很棒嗎？」但越南媽媽跟他說，夫家公婆不准用母語，覺得會被歧視，「但為什麼要放棄孩子先天可以學其他國家語言文化的優勢，何況還是來自母親的國家？」

舊貨車變身成粉紅色的鋼鐵貓咪書車。

改裝貨車吸引關注目光 親赴東南亞各國購書

某天林群動心起念，覺得這是一個刻不容緩的題目，因此把原有的舊貨車大刀闊斧改裝，變身成有主題性且吸引人的行動圖書館。他笑說，因為車太破舊，所以一直被其他露營改裝車插隊，而且一個留著粗曠山羊鬍的大叔，在車廠選了最少女心的粉紅色還引來疑惑眼光，「唉唷，我就是要變成捕蠅燈吸人潮啊，只要效果好，再丟臉都值得。」3月上路的粉紅書車，果不其然，在各地成功吸引關注目光。

書車要上路，但總得有書。張正是透過媒體力量募書，鼓勵到東南亞旅行的朋友「帶一本自己看不懂的書回台灣」，林群怕同樣做法分散書源，於是親身前往東南亞買書，他把薪水一半買機票、一半買書，計畫一個月去一個國家，卻因人生地不熟，在菲律賓被帶到風化區的小旅館、明明說書店就在附近的計程車卻不斷繞路、在柬埔寨和越南過海關被無故收取簽證費用……「正因為這些看似不好的經驗，更堅定了我要做好書車這件事的決心。」

越南媽媽告訴林群，她很喜歡台灣。（林群提供）

放眼未來東南亞市場 轉移台灣經驗創造機會

書車開到台東長濱時，有個越南媽媽跟林群說，她很喜歡台灣，因為這裡有法治、不管看醫生或到公家單位洽公都受到尊重，警察也不會隨便亂打人。林群走了一遭東南亞才發現，40年前的台灣也會有這些情況，但慢慢地改變成現在的情形，「也就是說，這些新住民媽媽的母國也會慢慢進步，總有一天也會跟現在的台灣一樣。」而新住民二代在相對安和樂利的國度長大，耳濡目染、潛移默化中會產生新的想法，有朝一日，可以把這些台灣經驗帶回去媽媽的母國，「面對東南亞市場，台灣其實有很多可以著力、發展的機會。」

因為親身經歷東南亞現在的情況，林群更有決心要好好協助嫁過來的下一代，如同張正曾經提醒他的「現在做這些事情，其實也是在幫自己，友善這些來自異鄉的朋友，塑造出一個民心平等，多元接納不同族群，這是一個多珍貴的國民觀念。」他開著書車到各地，跟這群嫁過來的姐妹們互動分享，鼓勵他們要教小孩母語，為自己創造新機會。

林群與協助尋找300本書籍的菲律賓連鎖書店店員合影。（林群提供）

創造新住民閱讀環境 國際宣傳展現力量

當然，到東南亞的經驗也並非都是不好的。林群笑說，經歷千辛萬苦，終於抵達菲律賓書店的當下，「那天大雨滂沱，我有一種電影《刺激一九九五》中看見希望的強烈感受。」從購買5本菲律賓文兒童繪本，到請多名店員協助尋找50本，乃至於他開口要300本時而驚動書店經理出馬，「他們知道我是要帶母語書回台灣，都覺得很開心、感動，但其實我只聽到他們嘰哩瓜啦聊天中，不斷出現的台灣這兩個字。」

不愧是二手書屋經營者，腦筋也動得快。林群說，目前東南亞的書籍相對便宜，若能號召企業捐款大量採購，「其實不用多少錢，但可以讓全台灣100家越南小吃店都有一櫃母語書，你說這怎麼會不值得做！」長久持續，會讓全世界對台灣產生新的認知，「台灣為嫁來的新住民設想，讓他們有母語書可閱讀，這對台灣來說，是多棒的國際宣傳！久了，就會產生力量！」他堅定地說，「所以我要更努力，多跑一些地方，讓更多人知道這件事情的重要。」

台東長濱新住民媽媽與孩子閱讀母語書籍。（林群提供）

因閱讀眼神發亮 破例出借書籍

林群東南亞語系書籍的購買策略是「店裡一本、車上一本」，原則上現場閱讀，不販賣也不出借。但在長濱路上，他與開民宿的朋友閒話家常，朋友家的印尼幫傭在昏暗的路燈下，眼睛發亮地專心翻閱母語書，林群說，「雖然現在網路很方便，但實體的紙本書有編排有圖畫，也會找會寫的人來執筆，是發散出不同力量的。」看見她眼中的渴切，林群破例借了兩本，相約8月員工旅遊時來取書，「對方高興地把書抱得緊緊的不放。」在長濱也一樣，有個越南媽媽以母語唸完繪本，孩子在一旁安靜聆聽後，天真問「可以帶回家看嗎？」他同樣心軟跟孩子蓋手印說，「可以借你，但你要好好保管，下次來的時候還我唷。」

「其實我有心理準備，可能會有去無回，可能要開始想辦法募書了。」林群利用蘇格貓底的休假日，開書車跑各地，在新住民聚集的地方分享理念，「雖然書車主題是東南亞閱讀資源空間，但其實現在大多是非目標使用者包圍住這些目標使用者，我覺得也很棒，可讓更多台灣人認識新住民朋友也是好事。」他說，自己像田野調查者，在第一線了解新住民媽媽在教孩子母語或閱讀上所遭遇的困難，再平行串聯投入這件事的組織或朋友尋找解決方案，「我車上緬甸語的書，就是燦爛時光張正支援的啊。」

東南亞行動書車巡迴活動，吸引台灣人參與朗讀。

閱讀增加無形財富 讓孩子以媽媽為榮

林群說，他會把現場觀察的心得透過臉書發表，「現在有機會受邀到一些公部門的活動，我會適時反應。」說一次可能沒用，但可能10個人跟有決策權或握有資源人士反應，聽多了，問題就形成了，若更進一步討論解決方案，「把握每一個有可能發生改變的機會，那我反應的那一次，就會變得更有意義。」

閱讀，對林群來說，是用不同角度去思考如何看世界。藉由閱讀，能夠更聰明看待世界、別人跟自己，能夠因此更勇敢、更快樂、更無懼，「擁有勇敢多元，向上樂觀的特質，是一個人最大的財富。」新住民二代透過學習母語加強自信心，也可增加無形財富，了解媽媽的語言文化，讓孩子能驕傲地以媽媽為榮。

新住民二代接力朗讀母語繪本。（友善書業供給合作社提供）

開書車像傳福音 要新二代掌握優勢

林群強調，「多學會一種自然母語這件事情很細膩微妙，因為來自媽媽文化底蘊間的應對進退，那是純粹學語言學不來的。」他說，放眼未來東南亞市場，在台灣多語體系教育下，新住民二代擁有絕佳的機會，假以時日他們回到媽媽母國發展，配合原有家族人際脈絡，不論語言、血緣、文化都來自同國，成功機會自然增加。「我覺得自己像開著書車在傳遞福音，要跟這群新住民媽媽與孩子說，快去好好學母語，台灣未來可能要靠你們！」

林群經營獨立書店16年，從師大路搬到清大校園內，經營模式一直隨著時代轉變，但書店始終是本業。「蘇格貓底二手書咖啡屋」收的書籍仍是哲學思辨、司法、教育、文化、環保議題為主，他說自己還是喜歡「讀起來需要衝撞、需要選邊站、讓人有點不安議題的書籍。」

林群認為，放眼未來東南亞市場，在台灣多語體系教育下，新住民二代擁有絕佳的機會。

推廣新住民議題 唐吉軻德傳遞愛與希望

即使休假日跑遍全台去推廣新住民議題，林群仍告訴自己，不能荒廢本業，而且要做得比以前更好；「蘇格貓底的根基在清大，在教育場域推廣閱讀跟關懷未來人才其實很適合。」他說，很多清大教授會帶著外賓來參觀蘇格貓底，讓更多人了解台灣社會需要被關注的議題，也有越來越多東南亞的教育工作者深受感動，還親自送書到店裡。

即使忙碌，仍保持閱讀習慣的林群，遇到人生困頓或難以抉擇時，總會用Bob Dylan的歌詞「 To live outside the law, you must be honest.」勉勵自己「我若想不遵循常規，就要比別人更努力。」他樂觀說，「享受每個想做事的當下，想清楚就正面積極去面對，出路找久了，人，總變會聰明的。」如同他始終堅持唐吉軻德精神，持續開著書車全台巡迴，努力傳遞愛與希望，總有一天，會看見改變的發生。

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