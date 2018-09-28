金馬大玩VR科技拍電影　侯孝賢：菜市場很好拍

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）為慶祝金馬電影學院今（2018）年邁入第十年，金馬攜手HTC虛擬實境內 容中心，邀請金馬電影學院創辦者導演侯孝賢，與本屆金馬獎特別貢獻獎得主廖 慶松擔綱監製，由5位出身金馬電影學院的傑出新銳導演，以國際級製作規格共同創作VR電影《5x1》。

拍攝《5x1》的5位新銳電影導演們，皆為金馬電影學院歷屆學員，各自來頭皆不小，分別為獲得第53屆金馬獎年度台 灣傑出電影工作者得主趙德胤、以《 青田街一號》入圍金馬獎最佳新導演的李中、憑《小城二月》 獲得坎城短片金棕櫚獎的邱陽、 二次贏得金馬創投會議百萬首獎並以《分貝人生》 入圍金馬獎最佳新導演的陳勝吉、還有以《禁止下錨》 獲得柏林影展奧迪短片獎的曾威量。



監製廖慶松（左）、侯孝賢（右）觀賞《5X1》後製過程。（照片來源：金馬）

《5x1》以「電影才是主角」 為主題，創作5部 VR虛擬實境短片，結合 HTC VR全製程，包括360度全景拍攝、後製縫合、 特效等虛擬實境的等技術，主題短片包含趙德胤《幕後》、李中《董仔的人》、邱陽《O》、 陳勝吉《蝴蝶之舞》、曾威量《山行》。

此次為導演侯孝賢，以及廖慶松首次監製VR作品，侯孝賢表示，VR電影非常有意思，打破傳統敘事框架，為點影開創新局面，期許未來能帶著作品進軍國際影展。



導演侯孝賢身兼金馬電影學院院長（照片來源：金馬）

侯孝賢接著表示，自己目前已經沒有勁兒去嘗試VR，加上仍喜歡以單獨視角拍攝呈現故事樣貌，不過若是未來有機會拍攝VR電影的話，會以「菜市場」發揮，因為這是一個無時無刻都在發生很多事情，難以控制的環境，有很多東西可以拍，也會很有意思。

初次使用VR科技拍攝電影的導演群，各自發揮創意拍攝影片，其地點遍及台北、吉隆坡、沙巴、常州，也邀請外國演員來台相助，其跨海拍攝之舉更增添拍攝及後製的困難度，而5位導演這次帶來的創作也十分有趣。



《5x1》五位導演及監製侯孝賢，左起：曾威量、陳勝吉、侯孝賢、邱陽、李中、趙德胤（照片來源：金馬）

導演李中表示，自己喜歡打電動，所以對VR不陌生也很有興趣，這次以犯罪懸疑類型短片，嘗試在VR的拍攝限制下探討戲劇敘事的可能性。

邱陽表示，這次與自己學生時期很喜歡的法國藝術家 Olivier De Sagazan合作，作品為首次嘗試的實驗性錄像創作。

陳勝吉則以「與電影談戀愛」為題，回應「以電影為主」的拍攝主題，陳勝吉表示，VR拍攝是很特別的體驗，而製作最困難的地方在於輸出，因為太耗時，這次作品長度15分鐘，但輸出卻花上12小時，而且還面臨不定時當機的窘境。

《山行》導演曾威量這次使用「一鏡到底」的拍攝手法，讓觀眾情緒不被打斷，片長則為5部之最。

最後，導演趙德胤帶來的《幕後》，為「片中片」作品，趙德胤解釋，片段的故事場景為將軍跟女演員吃飯時，導演突然跳出來執導，類似用高規格拍攝幕後花絮的概念。