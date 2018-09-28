金馬大玩VR科技拍電影　侯孝賢：菜市場很好拍

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）為慶祝金馬電影學院今（2018）年邁入第十年，金馬攜手HTC虛擬實境內
拍攝《5x1》的5位新銳電影導演們，皆為金馬電影學院歷屆學員，各自來頭皆不小，分別為獲得第53屆金馬獎年度台
監製廖慶松（左）、侯孝賢（右）觀賞《5X1》後製過程。（照片來源：金馬）
《5x1》以「電影才是主角」
此次為導演侯孝賢，以及廖慶松首次監製VR作品，侯孝賢表示，VR電影非常有意思，打破傳統敘事框架，為點影開創新局面，期許未來能帶著作品進軍國際影展。
導演侯孝賢身兼金馬電影學院院長（照片來源：金馬）
侯孝賢接著表示，自己目前已經沒有勁兒去嘗試VR，加上仍喜歡以單獨視角拍攝呈現故事樣貌，不過若是未來有機會拍攝VR電影的話，會以「菜市場」發揮，因為這是一個無時無刻都在發生很多事情，難以控制的環境，有很多東西可以拍，也會很有意思。
初次使用VR科技拍攝電影的導演群，各自發揮創意拍攝影片，其地點遍及台北、吉隆坡、沙巴、常州，也邀請外國演員來台相助，其跨海拍攝之舉更增添拍攝及後製的困難度，而5位導演這次帶來的創作也十分有趣。
《5x1》五位導演及監製侯孝賢，左起：曾威量、陳勝吉、侯孝賢、邱陽、李中、趙德胤（照片來源：金馬）
導演李中表示，自己喜歡打電動，所以對VR不陌生也很有興趣，這次以犯罪懸疑類型短片，嘗試在VR的拍攝限制下探討戲劇敘事的可能性。
邱陽表示，這次與自己學生時期很喜歡的法國藝術家 Olivier De Sagazan合作，作品為首次嘗試的實驗性錄像創作。
陳勝吉則以「與電影談戀愛」為題，回應「以電影為主」的拍攝主題，陳勝吉表示，VR拍攝是很特別的體驗，而製作最困難的地方在於輸出，因為太耗時，這次作品長度15分鐘，但輸出卻花上12小時，而且還面臨不定時當機的窘境。
《山行》導演曾威量這次使用「一鏡到底」的拍攝手法，讓觀眾情緒不被打斷，片長則為5部之最。
最後，導演趙德胤帶來的《幕後》，為「片中片」作品，趙德胤解釋，片段的故事場景為將軍跟女演員吃飯時，導演突然跳出來執導，類似用高規格拍攝幕後花絮的概念。