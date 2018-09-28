宮廷劇效應 眼睛紅、乾澀、眨眼也痛？恐是「角膜缺氧」找上門

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）22歲大學生小琳，患有近視與散光，平日配戴隱形眼鏡來矯正。閒暇時間就是滑手機、平板，或是追劇，近日連續追劇12小時後，雙眼通紅、乾燥不適，鏡片拔了好幾次才取下。隔日起床，眼睛仍佈滿血絲，且連眨眼也感到疼痛，就醫後確診為因長期配戴隱眼缺氧所引起的「角膜缺氧」，如延遲就醫，嚴重還可能導致視力毀損。

眼科診所院長王孟祺醫師表示，隱形眼鏡可分為軟式與硬式兩種材質，因前者較易取得且容易驗配，故在台灣有90%的人選擇使用軟式隱形眼鏡。而水分蒸發一向是軟性隱形眼鏡配戴時，產生乾燥感的主要原因。

當民眾過度使用3C產品或長時間處於冷氣房時，眨眼次數以及淚水覆蓋於眼球表面的時間也相對減少，導致水分容易蒸發，隱形眼鏡自然也變得乾燥、不透氧，進而引發眼睛紅腫、乾澀、發炎等不適現象。

如欲減少軟式隱形眼鏡帶來的不適，王孟祺醫師說明，除了配戴時間不應超過8小時，且應符合度數外，更要注重材質的透氧性與含水量。

王孟祺醫師指出，因目前市面隱形眼鏡取得容易，臨床常見年輕人為追逐時尚潮流，與朋友合購鏡片、互換有色隱形眼鏡配戴等現象也屢見不鮮，除了度數不符易讓眼睛疲憊、無法矯正視力外，更有造成視力毀損的可能性，不可不慎。最後，王醫師也提醒，儘管隱形眼鏡選擇漸趨時尚、多元，民眾仍應於諮詢專業意見後，依自身需求選擇適合配戴的鏡片，才能有效保護雙瞳、矯正視力。