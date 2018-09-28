(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)近日美國最高法院法官提名人卡瓦諾，面臨多名女性指控他曾性侵，甚至還讓參議院決定舉辦公聽會，聽取各方説法，幫助最後判斷。卡瓦諾清白尚未得到確認，但美國民主黨等勢力，已經開始傳出聲音，認為他不適合擔任大法官。

日本《NHK》報導，指控他的是加州大學教授福特。她宣稱，卡瓦諾在兩人還在讀高中時，曾在一場派對中，將她壓制在床，試圖脫去她的衣服，並用手堵住她的嘴巴，以免她求救。

對此，根據報導，卡瓦諾反駁，自己當時根本不在場，也沒有對任何人做出福特指控的行為，並質疑這一切都是為了防堵自己成功就任最高法院法官。

美國加州的大學教授福特（Christine Blasey Ford ）在參議院作證（代表攝影。美聯社提供）

雖然川普一開始也是相當否定福特的指控，但他的態度似乎正在鬆動。根據美國《紐約時報》，川普說，他會好好關心這場公聽會，並表示這一切可能會相當具有説服力。

另外，卡瓦諾在公聽會上的表現，似乎不是相當令人滿意。美媒《Quartz》評論，卡瓦諾給人的感覺，相當憤怒、生氣、並且情緒不穩定。另一方面，福特則顯得相當冷靜，並相當平穩地指控卡瓦諾對她的性侵造成的心理後果。兩人態度的不同，必定將成為參議員進行判斷的參考之一。

現在除了美國期中選舉即將到來外，共和黨及民主黨也在爭奪這個最高法院的位置，因為最高法院法官理論上可以做一輩子，所以誰擔任新法官，將對美國日後數十年司法判決方向，造成巨大影響，使得卡瓦諾遭受的指控，受到格外矚目。

美國最高法院法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）（代表攝影。美聯社提供）

美最高法院法官候選人在高中時曾性侵女子？